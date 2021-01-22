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توك شو

قبل مواجهة بيلاروسيا.. القناة الأولى تطلق هاشتاج لدعم منتخب كرة اليد

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:42 م
كرة اليد
كرة اليد
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قسم التوك شو
أطلقت القناة الأولى هاشتاج "كلنا معاكم يا أبطال كرة اليد" لدعم المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم لكرة اليد، التي تنظمها مصر خلال الفترة ما بين 13 يناير وحتى نهاية الشهر الجاري.

يأتي ذلك قبل مواجهة المنتخب الوطني نظيره البيلاروسي في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة،حيث أنه بحاجة إلى الفوز بالمباراة وتحقيق الفوز على المنتخب السلوفيني في المباراة القادمة لضمان التأهل إلى دور الثمانية بغض النظر عن نتائج المنتخبات الأخرى. 

وقال الإعلامي حسام حداد، إن اللاعبين لا يشعرون بالدعم الجماهيري القوي نظرًا لغيابهم عن مدرجات البطولة بسبب تطبيق نظام "الفقاعة" من أجل تجنب الإصابة بعدوى كورونا. 

وأضاف: "عندما يتصفح اللاعبون منصات التواصل الاجتماعي بعد المباريات بوقت قصير جدًا يجب أن يشعروا أن الجميع داعمون لهم، وبالتالي نتمنى أن نوصل صوتنا لهم وأن نقول لهم إننا ندعمهم بقوة ونريد منهم أن يحققوا مركزًا متقدمًا في البطولة". 

وتابع، أن المنتخب الوطني استطاع تحقيق الفوز في 3 مباريات حتى الآن وخسر مباراة واحدة فقط من نظيره السويدي بفارق هدف واحد: "عندنا فرقة كويسة ومحترفين كتير ومدرب قوي ومنتخب ناشئين حاصل على بطولة العالم ونستطيع أن نكون من السبعة الكبار". 

وناشدت الإعلامية جومانا ماهر، الجمهور المصري دعم لاعبي المنتخب الوطني من أجل تعويض الغياب الجماهيري عن الملاعب، وخاصة أن النسختين الماضيتين من البطولة شهدتا تتويج مستضيف البطولة، ليرد عليها الإعلامي حسام حداد: "مش بعيدة خالص إن الفرقة دي تقدر تفوز بمونديال اليد".

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