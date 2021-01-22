عين شمس في أسبوع: مد فترة الاشتراك في مسابقة خطة التسويق لجامعات الجيل الرابع.. وإنشاء فرع جديد بـ تنزانيا.. اختراع سيارة كهربائية بدون سائق لخدمة المستشفيات والكمبوندات

جامعة عين شمس في أسبوع :

_ مد فترة الاشتراك في مسابقة خطة التسويق لجامعات الجيل الرابع بعين شمس

_ فرع جديد للجامعة بتنزانيا

_ متوافرة خلال شهرين.. جامعة عين شمس تخترع سيارة كهربائية بدون سائق لخدمة المستشفيات والكمبوندات

_ مارس المقبل.. مؤتمر " الأمم المتحدة وقضايا الشرق الأوسط"









شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها فرع جديد للجامعة بتنزانيا و مد فترة الاشتراك في مسابقة خطة التسويق لجامعات الجيل الرابع بعين شمس.





قال الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس إن مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته فى 19 /1 / 2021 وافق على مد فترة التقدم للاشتراك فى مسابقة (إعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع)، والتى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث، وذلك حتى 20 / 2/ 2021 ( علما بأنه قد تم الإعلان مسبقًا عن فتح باب التقدم للمسابقة فى الفترة من 20 /12/2020 وحتى 20/ 1/ 2021).





وأضاف أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام جامعة عين شمس بتطوير مخرجات البحث العلمى بها والتسويق الجيد لها بالداخل والخارج، وإيمانًا بأن التحول الرقمى بالجامعة يمثل المحرك الرئيسي لكل مجالات الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الجامعة بهدف الوصول إلى تصنيف عالمى متقدم يواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بين السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين بالجامعة، والتسويق لمخرجات البحث العلمى للجامعة بالداخل والخارج.





وفي سياق اخر قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة إنشاء الفرع بدولة تنزانيا وتم الاتفاق على البدء بثلاث كليات وهي "الطب والهندسة والزراعة والثروة السمكية" وتم عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات ويأتي ذلك في اطار تنمية دول حوض النيل .





وأضاف رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد ، إن الفكرة طرحتها الشركة الوطنية للثروة السمكية التي لديها بعض المشروعات في تنزانيا.









وأشار الدكتور محمود المتيني الي انه تم الحصول على كافة الموافقات المطلوبة منوها إن اللجنة تبحث حاليا مساحة الأرض التي ستقام عليها الجامعة، والرسومات اللازمة لها.





وأوضح الدكتور المتيني، انه تم الاستقرار على أن يكون فرع جامعة عين شمس في مدينة دار السلام، باعتبارها الأكثر كثافة سكانية مشيرا الي

تدشين قسم للغة السواحلية عبر كلية الألسن، وهي اللغة الأم في تنزانيا، وقسما آخر للغة الإنجليزية، لتكون جاذبة للطلاب.





وتابع رئيس جامعة عين شمس إلى أنه سيتم افتتاح كليتين جديدتين بالجامعة نهاية العام الجاري وهما "الطب البيطري والشؤون والسياسات الدولية" .





وفي جانبه قال الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس، إن المركز يقدم العديد من المميزات لتدريب وتعليم رواد المستقبل من الطلاب الجامعيين، لتهيئتهم لمجتمع يدعم التكنولوجيا وريادة الأعمال وتنمية مهارات ريادة الأعمال، مما يساعد في إشراك طلاب الجامعات في دعم خدمات المجتمع ككل، بهدف تحويل الأفكار المبتكرة الى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتطوير وذات قيمة اقتصادية واجتماعية.





وأضاف الدكتور ماجد، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إن المركز الرسمي لبناء القدرات وريادة الأعمال في الجامعة، يقدم مجموعة متنوعة من البرامج متعددة التخصصات الغير التقليدية والتي تم تصميمها حتى يصبح الخريجون ذوي كفاءة عالية جاهزين للانضمام الي سوق العمل.





وأشار غنيمة الي أن مركز الابتكار وريادة الاعمال قام بتصميم وتنفيذ سيارات كهربائية موجودة بالفعل في مطار القاهرة ومؤكدا ان المركز قام بتصميم ايضا سيارات كهربائية بدون سائق ستكون متاحة في الاسواق المصرية خلال شهرين، ويمكن استخدامها في المستشفيات والجامعات والوحدات السكنية وغيرها من الاماكن التي تغلق بسور، ويمكن للراكب التعامل مع السيارة عن طريق تطبيق، ويمكن شرائها من منافذ البيع للشركة المصرية المنتجة للسيارة الكهربائية.





واوضح مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال أن السيارة الكهربائية صديقة للبيئة أكثر من السيارات العادية التي تعمل بالبنزين مع عدم وجود انبعاثات للغازات الضارة بالبيئة والصحة العامة، فإن قيادة السيارة الكهربائية ستساعد على توفير المزيد من تكاليف الوقود، وتوجد الكثير من مراكز الصيانة.





كما ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، في نهاية شهر مارس القادم المؤتمر العلمى الدولى " الأمم المتحدة ومعالجة قضايا الشرق الأوسط" وذلك بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائها .





ويرأس المؤتمر الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز ، صرح بذلك الدكتور أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.





وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالأمم المتحدة ونشاطها العالمي و رصد دورها بالشرق الأوسط وتحليل نشاطها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بمنطقة الشرق الأوسط.





كما يسعى المؤتمر إلى إبراز دورها تجاه اللاجئين بالشرق الأوسط و دور قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط و التأثير السياسي على الأمم المتحدة ودورها في إدارة الصراع السياسي والعسكري بالشرق الأوسط إلى جانب التطرق إلى تأثير القوى الكبرى على المنح والمساعدات بالشرق الأوسط و التأثير الخارجي على الأمم المتحدة في اتخاذ القرارات .





يستهدف المؤتمر الأكاديميين المختصين بشئون الأمم المتحدة ، السياسيين والمنشغلين بقضايا الأمم المتحدة ،المشتغلين في المجال الأمني والعسكري ، المهتمين بالدراسات الاجتماعية والثقافية و الدراسات الاقتصادية والتنمية والدراسات الدولية ورجال القضاء والقانون ، جمعيات حقوق الإنسان والعمل الدولية المهتمين بدراسات التنمية المستدامة ، الباحثين والعلماء فى المجالات المختلفة بالشرق الأوسط و رجال الإعلام والصحافة.

ويمكن الاشتراك فى المؤتمر لكل من الباحثيين المصريين والأجانب .



