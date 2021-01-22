عين شمس في أسبوع: مد فترة الاشتراك في مسابقة خطة التسويق لجامعات الجيل الرابع.. وإنشاء فرع جديد بـ تنزانيا.. اختراع سيارة كهربائية بدون سائق لخدمة المستشفيات والكمبوندات

جامعة عين شمس في أسبوع :
_ مد فترة الاشتراك في مسابقة خطة التسويق لجامعات الجيل الرابع بعين شمس
_ فرع جديد للجامعة بتنزانيا
_ متوافرة خلال شهرين.. جامعة عين شمس تخترع سيارة كهربائية بدون سائق لخدمة المستشفيات والكمبوندات
_ مارس المقبل.. مؤتمر " الأمم المتحدة وقضايا الشرق الأوسط"
شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها فرع جديد للجامعة بتنزانيا و مد فترة الاشتراك في مسابقة خطة التسويق لجامعات الجيل الرابع بعين شمس.
قال الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس إن مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته فى 19 /1 / 2021 وافق على مد فترة التقدم للاشتراك فى مسابقة (إعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع)، والتى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث، وذلك حتى 20 / 2/ 2021 ( علما بأنه قد تم الإعلان مسبقًا عن فتح باب التقدم للمسابقة فى الفترة من 20 /12/2020 وحتى 20/ 1/ 2021).
وأضاف أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام جامعة عين شمس بتطوير مخرجات البحث العلمى بها والتسويق الجيد لها بالداخل والخارج، وإيمانًا بأن التحول الرقمى بالجامعة يمثل المحرك الرئيسي لكل مجالات الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الجامعة بهدف الوصول إلى تصنيف عالمى متقدم يواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بين السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين بالجامعة، والتسويق لمخرجات البحث العلمى للجامعة بالداخل والخارج.
وأضاف رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد ، إن الفكرة طرحتها الشركة الوطنية للثروة السمكية التي لديها بعض المشروعات في تنزانيا.
وأشار الدكتور محمود المتيني الي انه تم الحصول على كافة الموافقات المطلوبة منوها إن اللجنة تبحث حاليا مساحة الأرض التي ستقام عليها الجامعة، والرسومات اللازمة لها.
وأوضح الدكتور المتيني، انه تم الاستقرار على أن يكون فرع جامعة عين شمس في مدينة دار السلام، باعتبارها الأكثر كثافة سكانية مشيرا الي
تدشين قسم للغة السواحلية عبر كلية الألسن، وهي اللغة الأم في تنزانيا، وقسما آخر للغة الإنجليزية، لتكون جاذبة للطلاب.
وتابع رئيس جامعة عين شمس إلى أنه سيتم افتتاح كليتين جديدتين بالجامعة نهاية العام الجاري وهما "الطب البيطري والشؤون والسياسات الدولية" .
وفي جانبه قال الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس، إن المركز يقدم العديد من المميزات لتدريب وتعليم رواد المستقبل من الطلاب الجامعيين، لتهيئتهم لمجتمع يدعم التكنولوجيا وريادة الأعمال وتنمية مهارات ريادة الأعمال، مما يساعد في إشراك طلاب الجامعات في دعم خدمات المجتمع ككل، بهدف تحويل الأفكار المبتكرة الى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتطوير وذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
وأضاف الدكتور ماجد، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إن المركز الرسمي لبناء القدرات وريادة الأعمال في الجامعة، يقدم مجموعة متنوعة من البرامج متعددة التخصصات الغير التقليدية والتي تم تصميمها حتى يصبح الخريجون ذوي كفاءة عالية جاهزين للانضمام الي سوق العمل.
وأشار غنيمة الي أن مركز الابتكار وريادة الاعمال قام بتصميم وتنفيذ سيارات كهربائية موجودة بالفعل في مطار القاهرة ومؤكدا ان المركز قام بتصميم ايضا سيارات كهربائية بدون سائق ستكون متاحة في الاسواق المصرية خلال شهرين، ويمكن استخدامها في المستشفيات والجامعات والوحدات السكنية وغيرها من الاماكن التي تغلق بسور، ويمكن للراكب التعامل مع السيارة عن طريق تطبيق، ويمكن شرائها من منافذ البيع للشركة المصرية المنتجة للسيارة الكهربائية.
واوضح مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال أن السيارة الكهربائية صديقة للبيئة أكثر من السيارات العادية التي تعمل بالبنزين مع عدم وجود انبعاثات للغازات الضارة بالبيئة والصحة العامة، فإن قيادة السيارة الكهربائية ستساعد على توفير المزيد من تكاليف الوقود، وتوجد الكثير من مراكز الصيانة.
كما ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، في نهاية شهر مارس القادم المؤتمر العلمى الدولى " الأمم المتحدة ومعالجة قضايا الشرق الأوسط" وذلك بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائها .
ويرأس المؤتمر الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز ، صرح بذلك الدكتور أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالأمم المتحدة ونشاطها العالمي و رصد دورها بالشرق الأوسط وتحليل نشاطها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بمنطقة الشرق الأوسط.
كما يسعى المؤتمر إلى إبراز دورها تجاه اللاجئين بالشرق الأوسط و دور قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط و التأثير السياسي على الأمم المتحدة ودورها في إدارة الصراع السياسي والعسكري بالشرق الأوسط إلى جانب التطرق إلى تأثير القوى الكبرى على المنح والمساعدات بالشرق الأوسط و التأثير الخارجي على الأمم المتحدة في اتخاذ القرارات .
يستهدف المؤتمر الأكاديميين المختصين بشئون الأمم المتحدة ، السياسيين والمنشغلين بقضايا الأمم المتحدة ،المشتغلين في المجال الأمني والعسكري ، المهتمين بالدراسات الاجتماعية والثقافية و الدراسات الاقتصادية والتنمية والدراسات الدولية ورجال القضاء والقانون ، جمعيات حقوق الإنسان والعمل الدولية المهتمين بدراسات التنمية المستدامة ، الباحثين والعلماء فى المجالات المختلفة بالشرق الأوسط و رجال الإعلام والصحافة.
ويمكن الاشتراك فى المؤتمر لكل من الباحثيين المصريين والأجانب .