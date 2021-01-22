ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعلام القاهرة: نتلقى طلبات التقديم لطلاب الدراسات العليا أونلاين

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:01 م
إعلام القاهرة
إعلام القاهرة
Advertisements
أحمد الشاهد

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، أنه يتم حاليا تلقي طلبات التقديمات للدراسات العليا (أونلاين) ، وفقا للشروط التي حددتها الكلية والتي يجب أن تتوافر في كل طالب .

وأوضحت ، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هناك أوراق مطلوبة بالنسبة للطلاب المصريين والوافدين المتقدمين فالبنسبة للطلاب المصريين يجب توافر الأوراق الآتية :- 

- شهادة المؤهل (بكالوريوس أو ليسانس)‏
- ‏ شهادة الميلاد أصل أو مستخرج رسمي .
- ‏شهادة السنة التمهيدية .
- شهادة تويفل بـواقع 450 درجة من مركز اللغات بكلية الآداب جامعة القاهرة ‏.
- صورة من الموقف من التجنيد ‏.
- عدد 6 صور شخصية حديثة للمتقدم .
- تقديم ثلاث خطط بحث ‏.
- ‏ إستمارة للالتحاق .

اقرأ أيضًا : 

وبالنسبة للطلاب الوافدين يجب تقديم الاوراق الاتية :- 

- ‏شهادة المؤهل (تقديرعام + تقدير المواد) مصدقا عليها من ‏وزارة الخارجية .
- ‏شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .
- ‏شهادة السنة التمهيدية .
- ‏شهادة الـ ‏TOIFL‏ بواقع 450 درجة فأكثر .
- ‏صورة جواز السفر ويشترط أن يكون ساري .
- ‏شهادة خلو من الإيدز .
- ‏خطاب من السفارة .
- تقديم ثلاث خطط بحثية .
- عدد 10 صور شخصية حديثة .
- ‏إستمارة الالتحاق .
- ‏إستمارة معلومات .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وظائف جديدة في الضرائب والبريد.. التفاصيل الكاملة والتخصصات المطلوبة وطرق التقديم

كل ما تريد معرفته عن معادلة كلية تجارة 2020

الملكية الفكرية بحلوان يعلن فتح باب التقديم لدراسة الماجستير و الدكتوراه ... تفاصيل

جامعة حلوان : 9 أوراق مطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا بالملكية الفكرية

جامعة حلوان تعلن عن فتح باب التقدم للدراسات العليا.. الملكية الفكرية تحدد أوراق وشروط الالتحاق

بعضها حضوري والآخر أونلاين.. كيف تتلقى جامعة القاهرة طلبات التقديم للدراسات العليا .. والشروط والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

جهاز صغير ورخيص ينقذ حياة مرضى كورونا في المنزل

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

مدحت شلبي: ديون الزمالك 70 مليون جنيه من المجلس السابق

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

بعد الفوز المثير أمام المقاولون.. أشهر 3 ريمونتادا لـ الأهلي

وزير الرياضة يكشف عن مكاسب مصر من تنظيم مونديال اليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

خبير مناعة: ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا