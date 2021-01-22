إعلام القاهرة: نتلقى طلبات التقديم لطلاب الدراسات العليا أونلاين





قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، أنه يتم حاليا تلقي طلبات التقديمات للدراسات العليا (أونلاين) ، وفقا للشروط التي حددتها الكلية والتي يجب أن تتوافر في كل طالب .





وأوضحت ، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هناك أوراق مطلوبة بالنسبة للطلاب المصريين والوافدين المتقدمين فالبنسبة للطلاب المصريين يجب توافر الأوراق الآتية :-





- شهادة المؤهل (بكالوريوس أو ليسانس)‏

- ‏ شهادة الميلاد أصل أو مستخرج رسمي .

- ‏شهادة السنة التمهيدية .

- شهادة تويفل بـواقع 450 درجة من مركز اللغات بكلية الآداب جامعة القاهرة ‏.

- صورة من الموقف من التجنيد ‏.

- عدد 6 صور شخصية حديثة للمتقدم .

- تقديم ثلاث خطط بحث ‏.

- ‏ إستمارة للالتحاق .





اقرأ أيضًا :





وبالنسبة للطلاب الوافدين يجب تقديم الاوراق الاتية :-





- ‏شهادة المؤهل (تقديرعام + تقدير المواد) مصدقا عليها من ‏وزارة الخارجية .

- ‏شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .

- ‏شهادة السنة التمهيدية .

- ‏شهادة الـ ‏TOIFL‏ بواقع 450 درجة فأكثر .

- ‏صورة جواز السفر ويشترط أن يكون ساري .

- ‏شهادة خلو من الإيدز .

- ‏خطاب من السفارة .

- تقديم ثلاث خطط بحثية .

- عدد 10 صور شخصية حديثة .

- ‏إستمارة الالتحاق .

- ‏إستمارة معلومات .