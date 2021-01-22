إعلام القاهرة: نتلقى طلبات التقديم لطلاب الدراسات العليا أونلاين

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، أنه يتم حاليا تلقي طلبات التقديمات للدراسات العليا (أونلاين) ، وفقا للشروط التي حددتها الكلية والتي يجب أن تتوافر في كل طالب .
وأوضحت ، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هناك أوراق مطلوبة بالنسبة للطلاب المصريين والوافدين المتقدمين فالبنسبة للطلاب المصريين يجب توافر الأوراق الآتية :-
- شهادة المؤهل (بكالوريوس أو ليسانس)
- شهادة الميلاد أصل أو مستخرج رسمي .
- شهادة السنة التمهيدية .
- شهادة تويفل بـواقع 450 درجة من مركز اللغات بكلية الآداب جامعة القاهرة .
- صورة من الموقف من التجنيد .
- عدد 6 صور شخصية حديثة للمتقدم .
- تقديم ثلاث خطط بحث .
- إستمارة للالتحاق .
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وبالنسبة للطلاب الوافدين يجب تقديم الاوراق الاتية :-
- شهادة المؤهل (تقديرعام + تقدير المواد) مصدقا عليها من وزارة الخارجية .
- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .
- شهادة السنة التمهيدية .
- شهادة الـ TOIFL بواقع 450 درجة فأكثر .
- صورة جواز السفر ويشترط أن يكون ساري .
- شهادة خلو من الإيدز .
- خطاب من السفارة .
- تقديم ثلاث خطط بحثية .
- عدد 10 صور شخصية حديثة .
- إستمارة الالتحاق .
- إستمارة معلومات .