نجم الزمالك السابق: الأهلي سفير الكرة المصرية والإفريقية فى مونديال الأندية





كشف أكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق حظوظ النادي الاهلي فى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر مطلع الشهر المقبل





ويلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الدحيل القطرى يوم ٤ فبراير المقبل فى افتتاحية مونديال الأندية.





قال نجم الزمالك السابق فى تصريحات خاصة لصدى البلد: حظوظ الاهلي فى المونديال من الوارد أن يتغلب على فريق الدحيل القطرى ليواجه بعدها فريق بايرن ميونيخ الألماني.





شدد على أن مواجهة الأهلي والعملاق البافاري ستكون مباراة صعبة للغاية على الأندية العربية وليس على الاهلي فقط.



