مياه المنيا: تدريب ٣٥٠ متدربا على إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال٢٠٢٠

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية قامت بتأهيل وتدريب 350 من مسئولي السلامة والصحة المهنية بالفروع وجميع مسؤلي السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل والمحطات خلال عام 2020.





وأوضح أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة المتدربين على كيفية التعامل مع مخاطر تسرب الكلور والدخول في الأماكن الضيقة والمغلقة والتعرف علي أنواع الحرائق وطرق مكافحتها باستخدام معدات الإطفاء وذلك بفروع العدوه و مغاغة وسمالوط وبني مزار و دير مواس.





وأضاف الشهاوى أن تأهيل العاملين ومسئولى السلامة والصحة المهنية ساهم في حصول عدد من محطات المياه والصرف الصحي والشبكات علي شهادة T.S.M (الإدارة الفنية المستدامة) ومن هذه المحطات: (محطة مياه الرحمانية - محطة مياه السلام - محطة معالجة تانوف).





وأكد أن رفع كفاءة قدرات العاملين وتطوير الأداء لاسيما فى مجال السلامة والصحة المهنية يأتى ضمن توصيات اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.





وقال الشهاوى أنه يتم تنفيذ خطط للتدريب العملي والنظري في مواقع العمل مع ضرورة وأهمية الالتزام بتعليمات التشغيل القياسية للحفاظ علي العنصر البشري و المادي.





وأشار إلى أنه جارى حاليا تجهيز دورة فني وأخصائي وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية لعدد (50) فني من مواقع عمل مختلفة بالشركة وذلك لتأهيلهم للعمل كمسئولين للسلامة والصحة المهنية في مواقع عملهم واعتماد الشهادات عن طريق المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.





ونوه رئيس الشركة أنه فى إطار التطوير والإستفاده من كافة الخبرات فإن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية قامت بصيانة ومليء ما يقرب من (300) جهاز إطفاء بمختلف مواقع الشركة بواسطة الورشة الفنية لصيانة أجهزة الإطفاء بجميع أحجام طفايات البودرة والمنشأة حديثا بمحطة رفع شاهين بالمنيا لتخدم جميع فروع الشركة بالإضافة الى تجهيز بعض المحطات بنظام الأطفاء التلقائي والغمر بثاني اكسيد الكربون لحماية اللوحات الكهربائية والمحولات من مخاطر الحريق.



