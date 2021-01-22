ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حمدي الميرغني يعود بـ "تماسيح النيل" من الأقصر وأسوان للقاهرة

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:47 م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
Advertisements
سعيد فراج
انتهى مؤخرا الفنان حمدي المرغني من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تماسيح النيل"، بالاقصر واسوان ، والذي يشاركه في بطولة الفيلم الفنان مصطفى خاطر.

وانهي الميرغني وخاطر  تصوير مشاهدهما بالاقصر واسوان، وسيتم استكمال تصوير باقي أحداث الفيلم بالقاهرة خلال الأيام القادمة ، وذلك استعدادا للانتهاء من تصويره بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة.

جدير بالذكر أن حمدي الميرغني قد انتهى  خلال الفترة الماضية من تصوير أفلام "ديدو" مع كريم فهمي، وفيلم "احمد نوتردام" مع رامز جلال وينتظر عرضهم خلال الفترة المقبلة، كما يشارك أيضا في فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوي، فيما انتهى مصطفى خاطر من تصوير فيلم "ثانية واحدة" مع دينا الشربيني وينتظر عرضه أيضا.

فيلم "تماسيح النيل" من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر ، ويشاركهم كل من خالد الصاوى و بيومي فؤاد وهنادي مهنا وكريم عفيفي و محمد ثروت و ويزو و سليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج دانا فيلم للمنتج راني مسحال.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ليلى علوي وبيومي فؤاد يبدآن تصوير فيلمهما الجديد في الشيخ زايد

ويزو تقابل ليلى علوي فى ماما حامل

شاهد.. مصطفى خاطر يهنئ نجم مسرح مصر محمد توب بزواجه

أحمد الفيشاوي يكشف عن أحدث أفلامه.. صورة

من كواليس فيلم تماسيح النيل.. سامية الطرابلسي توجه رساله للمخرج سامح عبد العزيز وهنادي مهنى

سوزان نجم الدين تفاضل بين عدة أعمال وتقرر مشاركتها الرمضانية قريبا

ترشيحاتنا

القطار السريع نقطة تحول بنظام النقل في مصر.. تفاصيل المشروع

بعد وفاة زوجها.. سيدة تتخلص من جميع ديونها بخطوات بسيطة

لخدمة ذوي الإعاقة في المنشآت السعودية.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق «مواءمة»

كيلو الفراخ بـ 15 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بسبب لمبة كهربائية.. طفل 7 سنوات يلقى حتفه أمام والديه

الأحسن قدم استقالتك.. أسرارغضب النواب على وزيري الإعلام وقطاع الأعمال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

خبير مناعة: ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا