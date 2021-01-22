الأزهر في أسبوع| دكتور يحصد 4 براءات اختراع.. و337 باحثًا يشاركون بالمسابقة العالمية للبحوث

نشر موقع صدى البلد، خلال الأيام الأسبوع الجاري، تغطية متميزة للأخبار الخاصة بمشيخة الأزهر الشريف وقطاعاتها المختلفة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

وكيل الأزهر: السلام لن يتحقق إلا بعد اتفاق الناس على مبادئ الأخوة الإنسانية

نظّم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية اليوم، لقاءً افتراضيًا بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لوثيقة الأخوة الإنسانية، بعنوان: «منهجية تفعيل مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في الواقع».

نظّم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية اليوم، لقاءً افتراضيًا بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لوثيقة الأخوة الإنسانية، بعنوان: «منهجية تفعيل مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في الواقع».

تكليف حسن الصغير بمهام الأمين العام لهيئة كبار العلماء

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تكليف الدكتور حسن الصغير، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ورئيس أكاديمية الأزهر للتدريب، بمنصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء.

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تكليف الدكتور حسن الصغير، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ورئيس أكاديمية الأزهر للتدريب، بمنصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء.

رفع مقررات المعاهد الأزهرية على البوابة الإلكترونية

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه يتم الآن مراجعة كاملة وشاملة لجميع طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، على ما تم دراسته في الفصل الدراسي الأول بعد قرار رئيس الوزراء بتأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة عن بعد.

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه يتم الآن مراجعة كاملة وشاملة لجميع طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، على ما تم دراسته في الفصل الدراسي الأول بعد قرار رئيس الوزراء بتأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة عن بعد.

نشر الحلقة الثانية من سلسلة جناية المتطرفين على التراث

سلط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الضوء على دلالات انعدام المنهجية في التعامل مع التراث لدى المتطرفين.



