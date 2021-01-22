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أخبار البلد

الزراعة تصدر تقريرا بأنشطة معهد بحوث امراض النباتات خلال ديسمبر

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أصدر معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول نشاطه خلال شهر ديسمبر الماضي.


وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد انه تم خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما يتعلق برصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية و الخضر و الفاكهة، تم المرور على محافظات: المنيا، أسيوط، البحيرة، القليوبية، المنوفية،  وكفر الشيخ، للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل الخضر: الفراولة و البطاطس والخيار و الكرنب و القرنبيط و الطماطم والباذنجان و الفاصوليا والفلفل.

 حيث تم إفادت المزارعين بالتوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الأمراض لكل محصول، لافتا الى انه تم أيضا المرور على محافظات الاسماعيلية البحيرة و بني سويف و القليوبية للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل الفاكهة: الموالح و المانجو والجوافة و المشمش والموالح، ورصد أهم المشاكل المرضية وافادة المزارعين بالتوصيات الملائمة للمكافحة.

واوضح مدير المعهد انه تم ايضا رصد  الحالة المرضية لمحصول بنجر السكر بمحافظات كفر الشيخ و البحيرة و الغربية و الدقهلية و الشرقية وبني سويف للوقوف علي أهم المشاكل المرضية وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة.


واشار الى انه فيما يتعلق بالنشاط الإنتاجي و الخدمي للمعهد خلال ديسمبر الماضي، تم فحص عدد (391) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة  واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية  من الناحية المرضية، فضلا عن فحص عدد (63) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، كذلك الاشتراك فى أعمال (10) لجان لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، كذلك فحصعدد (63) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، لافتا الى انه تم ايضا شراءعدد (12) عزلات فطرية من قسم حصر وتقسيم الفطريات.
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