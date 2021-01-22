استشاري مهارات تواصل: الغيرة شعور صحي.. وزيادتها تميت الحب.. فيديو

قالت الدكتورة ريهام الهواري ، استشاري مهارات التواصل ، إن الغيرة عندما تزداد عند حدها فإنها تميت الحب ، وزيادتها غير مرغوبة.





وأضافت الدكتورة ريهام الهواري ، عبر "سكايب" ، لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الغيرة شعور انساني ناتج من إحساس الشخص من أنه سيفقد شخص ما ، أو أن الشخص الذي يحبه قلل اهتمامه به.





وأوضحت أن الغيرة شعور صحي ، ولكن القلق منه عندما يكون عميقا ، وهو نابع من حب الذات على الأكثر ، أو تجارب ماضية.





ولفتت إلي أنه وفقا للأبحاث، خاصة إن الغيرة لدى النساء أكبر من الرجال ، وتتولد في شكل قلق وعدم تعبير عن المشاعر.