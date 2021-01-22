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استشاري مهارات تواصل: الغيرة شعور صحي.. وزيادتها تميت الحب.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة ريهام الهواري ، استشاري مهارات التواصل ، إن  الغيرة عندما تزداد عند حدها فإنها تميت الحب ، وزيادتها غير مرغوبة.

وأضافت الدكتورة ريهام الهواري ، عبر "سكايب" ، لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الغيرة شعور انساني ناتج من إحساس الشخص من أنه سيفقد شخص ما ، أو أن الشخص الذي يحبه قلل اهتمامه به.

وأوضحت أن الغيرة شعور صحي ، ولكن القلق منه عندما يكون عميقا ، وهو نابع من حب الذات على الأكثر ، أو تجارب ماضية.

ولفتت إلي أنه وفقا للأبحاث، خاصة إن الغيرة لدى النساء أكبر من الرجال ، وتتولد في شكل قلق وعدم تعبير عن المشاعر.
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