إيناس كامل تعيش انتعاشة فنية بـ "كوفيد 25" مع يوسف الشريف و"النمر" مع محمد إمام

تعيش النجمة إيناس كامل حالة من النشاط الفنى، حيث تشارك فى عملين دراميين مميزين، من المقرر عرضهما خلال السباق الرمضانى المقبل، أولهما مسلسل "كوفيد 25" مع النجم يوسف الشريف، والمخرج أحمد نادر جلال، تأليف انجى علاء، انتاج شركة سينرجى، وتلعب من خلاله النجمة دورا مؤثرا ومهما، وتظهر فى دور دكتورة فى مجال الفيروسات.





وأعربت إيناس كامل عن سعادتها بالتعاون مع المخرج أحمد نادر جلال، والنجم يوسف الشريف فى المسلسل، موضحة أن "كوفيد 25" يعد التعاون الثالث الذى يجمعها بيوسف الشريف، إذ سبق وقدمت معه مسلسل "لعبة إبليس" وعرض فى عام 2015، ومسلسل "الصياد" الذى عرض عام 2014، وأشارت الى أنها تجهز حاليا للشخصية استعدادا لبدء التصوير.





كما تشارك النجمة إيناس كامل فى مسلسل "النمر" مع النجم محمد إمام، والمخرجة شيرين عادل، للمؤلف محمد صلاح العزب، إنتاج سينرجى، موضحة أنها تلعب ضمن الأحداث دور فتاة تتزوج من الفنان بيومى فؤاد، مؤكدة أن أبعاد الشخصية تحمل مفاجآت كثيرة للجمهور، وعبرت إيناس عن سعادتها أيضا بالعودة للتعاون مع المخرجة شيرين عادل والتى سبق وقدمت معها مسلسل "الريان".





وتتابع حاليا النجمة إيناس كامل ردود الأفعال الواسعة على دورها فى مسلسلها "الدايرة"، والمعروض حاليا على قناة الحياة، حيث تألقت فى دور "فريدة" مدربة اليوجا، وأثبتت أنها قادرة على إجادة جميع الشخصيات، ببراعتها فى الامساك بمفردات الشخصية وأدائها المتزن المتمكن بعيدا عن المبالغة، إذ اعتادت أن تقدم أدوارا منوعة وغير تكرارية أكدت من خلالها على موهبتها الفنية.





ومسلسل "الدايرة" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال.