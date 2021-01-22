لن تتوقعها.. 6 وصفات من قشرة فاكهة شتوية لنضارة البشرة

قشرة البرتقال هذا المكون الفعال هو مصدر قوة لفيتامين سي، الذي يمكنه تفتيح بشرتك وخصائص تفتيح البشرة، والتي يمكن أن تتلاشى البقع الداكنة العنيدة، أيضًا هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها الاستفادة من هذا المكون الطبيعي وليس فقط الحصول على بشرة أكثر إشراقًا ولكن أيضًا لتحسين ملمس بشرتك.





لذا نستعرض لكي وفقا لتقرير بموقع "Bold Sky” بعض الطرق الأكثر فعالية التي يمكنك من خلالها استخدام مسحوق قشر البرتقال للحصول على بشرة مشرقة دون الحاجة للمكياج.





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1. مسحوق قشر البرتقال وزيت اللوز

امزجي 1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق قشر البرتقال، ثم ادهني المزيج على وجهك واتركيه لمدة 5-10 دقائق، اغسلي البقايا بماء فاتر، ويمكن أن يساعدك التطبيق الأسبوعي لهذه المادة محلية الصنع في الحصول على بشرة أكثر إشراقًا.





2. مسحوق قشر البرتقال وجل الصبار

اصنع مزيجًا من نصف ملعقة صغيرة من مسحوق قشر البرتقال وملعقة كبيرة من جل الصبار، ضعي المزيج على بشرتك وبعد 10-15 دقيقة، استخدمي الماء الفاتر لغسل البقايا، مرة في الأسبوع دللي بشرتك بهذا الخليط للحصول على بشرة أكثر اشراقا.





3. مسحوق قشر البرتقال ومسحوق الكركم وزيت جوز الهند

ضعي ½ ملعقة صغيرة من مسحوق قشر البرتقال، ورشة من مسحوق الكركم وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في وعاء وقلبي حتى تصبح العجينة جاهزة، ثم ضعيه على بشرة وجهك واتركيها لمدة 10 دقائق، وبمجرد الانتهاء من ذلك اغسليه بالماء الفاتر، لذا استخدم هذه المادة مرتين في الشهر للحصول على بشرة متوهجة.





4. مسحوق قشر البرتقال وبياض البيض

افصلي بياض البيض وأضيفي إليه 1 ملعقة صغيرة من مسحوق قشر البرتقال، ثم يقلب لبعض الوقت حتى يصبح المزيج جاهزًا، ضعي العجينة على وجهك واتركيها لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، في غضون شهر ،عالج بشرتك بهذه التركيبة على الأقل من 2-3 مرات للحصول على بشرة رائعة ومشرقة ومنتعشة في جميع الأوقات.





5. مسحوق قشر البرتقال وماء الورد

فقط امزج نصف ملعقة صغيرة من مسحوق قشر البرتقال مع 2-3 ملاعق صغيرة من ماء الورد، ووزعي المادة الناتجة بالتساوي على بشرة وجهك واتركيها لمدة 10-15 دقيقة، بعد ذلك استخدمي الماء الفاتر لشطف بشرتك من البقايا، استخدمي هذا المزيج مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة جميلة ومشرقة.





6. مسحوق قشر البرتقال وزيت زيتون

ضعي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق قشر البرتقال وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون في وعاء، ثم قلّبي المزيج جيدًا لبعض الوقت حتى يصبح العجينة جاهزة، دلكيها على بشرة وجهك واتركيها لمدة 10 دقائق قبل غسل وجهك بمنظف معتدل وماء فاتر، يمكن للتطبيق الأسبوعي لهذا القناع أن يمنع البقع الداكنة ويساعدك على الحصول على بشرة أكثر إشراقً.