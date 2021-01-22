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مرأة

يحارب الأمراض وينشط البشرة.. مشروب سحري ملئ بالفيتامينات

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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قسم المرأة
قد يبدو هذا المشروب غريبًا في البداية، ولكن إذا كنت تريد خيار عصير صحي، فلا تتردد في تناول كوب من عصير البطاطس، فهو غير مكلف وسهل الصنع ومليء بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك.

نرصد لك أبرز الفيتامينات فى عصير البطاطس و فائدتها للجسم وفقا لتقرير بموقع"Bold Sky” 

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1. غني بالحديد

عندما تفكر في الأطعمة الغنية بالحديد واللحوم والبروتينات الأخرى، سيسعد النباتيون بالإشارة إلى أن العديد من الخضروات، مثل البطاطس،  فهي مصادر ممتازة للحديد، وتوفر نفس القدر من الشبع، إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الطاقة، فإن الحديد يساعد على تدفق الأكسجين في جميع أنحاء جسمك لمحاربة الإرهاق، فهي توفر نحو 20% من البروتين في الجسم.

‎2. فيتامين سي

‎حافظ على جهازك المناعي في حالة ممتازة مع فيتامين سي الإضافي من عصير البطاطس.

‎3. يوفر فيتامين ب

‎من كان يظن أن تناول البطاطس يمكن أن يحسن مزاجك، حيث تحتوي هذه الخضروات الجذرية على العديد من فيتامينات ب، مثل B6 و B3 و B2. تظهر دراسات متعددة وجود علاقة إيجابية بين تناول فيتامين ب وتقليل أعراض الاكتئاب والقلق

‎إذا كنت تعاني من إحدى هذه الحالات العقلية الشائعة، فقد تساعدك زيادة فيتامينات ب.


4. يوفر الكالسيوم

تعتبر منتجات الألبان مصدرًا رئيسيًا للكالسيوم الذي يحتاجه جسمك للحفاظ على صحة العظام والأسنان، ويمكن أن يضعف نقص الكالسيوم ابتسامتك ويسبب مرض هشاشة العظام وهشاشة العظام، لذا لن ينقصك الكالسيوم عندما تستمتع بكوب منعش من عصير البطاطس، فستحصل على حوالي 30 مجم من الكالسيوم من حبة بطاطس كبيرة واحدة فقط، مما يساعد أيضًا على عمل العضلات والدورة الدموية وتوازن الهرمونات.

5. تقوي النظر 

لا تنس أن البطاطا وعصيرها تحتوي على جرعة صحية من البيتا كاروتين أيضًا الذي يدعم العين.

6. غني بالزنك

أنت تحافظ على حاسة الشم والذوق، بفضل الحصول على ما يكفي من الزنك في نظامك الغذائي، يوجد هذا المعدن الأساسي في العديد من الأطعمة، مثل البقع، وهو ضروري أيضًا لجهاز المناعة لديك، بالنسبة للرجال، الزنك ضروري أيضًا لصحة البروستاتا، لذا لا يمكنك أن تخطئ في تناول كوب بارد من عصير البطاطس.

7. يوفر فيتامين ك 

قد يكون هذا الفيتامين ليس معروفا كالبقية ولكن يجب أن يمتلك جسمك فيتامين ك لامتصاص الكالسيوم بشكل أفضل، فإذا كنت تريد أن يتجلط دمك بشكل صحيح، فأنت بحاجة أيضًا إلى بعض K، لذا دع عصير البطاطس يمنحك متطلباتك اليومية.

8. يوفر مضادات الأكسدة

امنح جهازك المناعي دفعة قوية بكوب لذيذ من عصير البطاطس، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحتاجها لمحاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تدمر خلاياك، بالإضافة إلى أنه يسمح لجسمك بامتصاص الحديد بشكل أفضل وإنتاج الكولاجين لبشرة أكثر شبابًا وصحة.

لطيف على بشرتك.9 

على مدى أجيال  غالبًا ما يفرك الناس شرائح البقع على جلدهم لتخفيف التهيج وتعزيز الشفاء، لذا يعمل عصير البطاطس كمنشط للبشرة فقد يساعد في تهدئة أعراض حب الشباب أو الأمراض الجلدية الأخرى.
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