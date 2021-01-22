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مرأة

مناسبة للرجيم والأطفال.. إليك طريقة عمل كيكة القرع

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:31 م
طريقة عمل كيكة القرع
طريقة عمل كيكة القرع
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آية التيجي
يعتبر القرع من الخضروات اللذيذة والتي يمكن استخدامها في العديد من الوصفات المختلفة، ومن أشهر طرق استخدامه طريقة عمل كيكة القرع، وهي احد وصفات الحلوى الشهية و المختلفة والمفيدة ايضا لكل من يتناولها وبالأخص الأطفال، وفيما يلي سنقوم بذكر طريقة عمل كيكة القرع.

وقت التحضير: 30 دقيقة
وقت الطبخ: 60 دقيقة
تكفي لـ : 6 أفراد

وقد الشيف سنان بطرس طريقة عمل كيكة القرع، وذلك عبر صفحته الرسمية، وذكر فيها أن القرع له فوائد كثيرة للجسم، فهو يعد غذاء مثالي وخاصة للأطفال لما يحتويه على فيتامينات ومعادن، بالإضافة إلى ان القرع يعتبر مصدر للأحماض الأمينية والدهنية مثل الأوميغا 3.

كما أضاف بطرس، إلى أنه مناسب لمن يتبعون حمية غذائية صحية، حيث يمكنهم تناول طريقة عمل كيكة القرع بأمان، ولكن بدون الإكثار منها، وذلك لانها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية، ومصدر غني بالألياف الغذائية.

طريقة عمل كيكة القرع

مقادير طريقة عمل كيكة القرع

¾ 1 كوب دقيق
¼ كوب عصير برتقال
½ كوب زيت نباتي
½ 1 كوب قرع مهروس
½ كوب سكر بني
¾ كوب سكر أبيض
2 بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
¼ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب
¼ ملعقة صغيرة قرنفل
2 ملعقة صغيرة قرفة
1 ملعقة صغيرة بايكنغ صودا
رقائق شوكولاتة، حسب الرغبة

طريقة عمل كيكة القرع :

1- سخني الفرن إلى 175 درجة مئوية ثم ادهني قالب كيك بالزبدة ورشيه بالدقيق.

2- انخلي الدقيق مع البايكنغ صودا، القرفة، القرنفل، جوزة الطيب والملح.

3- أضيفي رقائق الشوكولاتة وقلبيها برفق ثم اتركي المزيج جانبًا.

4- في وعاء، اخلطي القرع مع الزيت وعصير البرتقال جيدًا.

5- في وعاء آخر، اخفقي البيض مع الفانيليا، السكر والسكر البني بسرعة عالية حتى يتضاعف حجم المزيج.

6- أضيفي مزيج القرع واستمري في الخفق.

7- أضيفي مزيج الدقيق تدريجيًا وقلبيه برفق حتى تمتزج المكوّنات.

8- اسكبي مزيج كيكة القرع في القالب المحضر، و اخبزي الكيكة لمدة 60 - 65 دقيقة حتى تنضج.
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