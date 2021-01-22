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رياضة

لجنة حكام الغربية تجتمع لوضع خارطة الطريق.. صور

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:51 م
لجنة حكام الغربية
لجنة حكام الغربية
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يسري غازي
عقدت لجنة حكام الغربية برئاسة وليد عبد العزيز اجتماعها الأول اليوم بنادى سكة حديد طنطا بحضور حكام الغربية من جميع الدرجات لشرح خطة اللجنة خلال الفترة المقبلة وكيفية النهوض بمستوى حكام المنطقة التى تشهد طفرة فى مستوى الحكام.

وقدم وليد عبد العزيز رئيس اللجنة الشكر للجنة الحكام السابقة بالكامل على المجهود المبذول والحمل الكبير خلال المرحلة الماضية وأثنى على رموز التحكيم السابقة وقرأة الفاتحة لهم جميعا.

وأعلن مسئولى اللجنة بأن جميع الحكام على مسافة واحدة ويجب على الجميع بذل جهد بدنى وفنى كبير لمحاولة مساعدتهم للحصول على فرص فى المسابقات المختلفة حيث تمتلك المنطقة عدد كبير من الحكام والمساعدين.

يذكر أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد  أصدرت قرار بتعيين وليد عبد العزيز رئيسا للجنة وشريف التباع سكرتيرا ومحمد السباعى عضوا باللجنة
لجنة حكام الغربية تجتمع لوضع خارطة الطريق.. صور
لجنة حكام الغربية تجتمع لوضع خارطة الطريق.. صور
لجنة حكام الغربية تجتمع لوضع خارطة الطريق.. صور
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