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منوعات

فتاة تكتشف خيانة حبيبها من انعكاس النظارة والموبايل.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:34 م
فتاة تكتشف خيانة
فتاة تكتشف خيانة حبيبها من انعكاس النظارة والموبيل
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يارا زكريا
اكتشفت فتاة عشرينية خيانة حبيتها لها أثناء جلوسه معه في أحد الكافيهات من خلال صدفة غريبة وغير متوقعة أصابتها بالذهول لبعض الوقت.

وفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية لاحظت الفتاة تفاصيل مفاجئة في انعكاسات نظارات حبيبها حيث كان يتصفح الملفات الشخصية لنساء أخريات على تطبيق مواعدة بهاتفه.

التقطت الفتاة بعد لحظات فيديو قصير تظهر فيها الانعكاسات على نظارات الشاب ثم شاركته على تطبيق  TikTok ليحصد في ساعات قليلة ما يقرب من 500000 مشاهدة.

كتب الكثير من تعليقات للفتاة على الفيديو أبرزها أنها يجب أن تنضم إلى الشرطة كمحققة، فيما دعاء آخرون الشاب إلى الذهاب في مكان بعيد عنها إذا أراد الحديث مع غيرها ثانيةً.

وبفضل هذا الفيديو أصبحت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا، نجمة TikTok هذا الأسبوع بعد مشاركتها نموذجًا مضحكًا قامت بتجميعه لقبول طلبات صدقات قدمت لها. 

فتاة تكتشف خيانة حبيبها من انعكاس النظارة والموبايل.. فيديو
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