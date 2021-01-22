قصور الثقافة تختتم فعاليات معرض الكتاب بالفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث اختتم الفرع فعاليات معرض الكتاب والذي أقيم بقصر ثقافة الفيوم تضمن ندوة بعنوان "مسرح وأدب الطفل بالفيوم" حاضرها الكاتب منتصر ثابت، ود. سيد عبد التواب، والكاتب أحمد طوسون، أدارها د. عمر صوفي.





وتحدث منتصر ثابت عن أهم ركائز مسرح الطفل وتقديم فكرة ومعرفة ومعلومة للطفل، وتقديم رسائل تحمل الانتماء وحب الوطن وتوجيهها إلى الطريق الصحيح، والفن الذى يجب أن يكون يحمل طابعا فنيا حتى يرتقي بمشاعر الطفل، ونوّه طوسون أن المسرح الذى يعد حافزا للطفل سواء كان متلقي أو مشتركا في العرض.





وأشار إلى أهمية وجود الفن الذي يحمل قيمة في حياة الطفل.





وقال د. سيد عبد التواب إ ن الطفل هو النواة الحقيقية التي لو تم غرزها بالقيم والأخلاق والتربية الوطنية الصحيحة ستكون النتيجة هو إنتاج جيل محب لوطنه ولعمله، أعقب ذلك عرض فني لفرقة الموسيقة العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين، وفي نهاية الحفل تقدمت مدير عام الفرع بكل الشكر والتقدير لفريق العمل الذي واصل العمل خلال فترة فاعليات المعرض.





أقيم حوار بعنوان "أهمية الحوار وتقبل الآخر" للشيخ أحمد ممدوح الذي تحدث عن معنى الحوار وضرورة وجوده فى المجتمع والعمل والأسرة والمدرسة والعالم وضرورة تقبل الرأي الآخر، بينما نفذ نادي الطفل ببيت ثقافة أطسا ورشة حكي وألعاب تسلية بعنوان "الدجاجة الشاكية" ألقتها سناء سيد بحضانة الفاروق.



