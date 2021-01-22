قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مبادرة "صنايعية مصر"التى تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية فعاليات بقصر ثقافة الاسماعيلية، وتضمنت مجموعة من الورش الحرفية منها التطريز بالخرز تدريب د.جيهان المالكي، وذلك بحضور رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، حيث تهدف المبادرة إلي تعليم مجموعة من الشباب حرفة أو مهنة تستيفيد منها الشباب من مختلف الفئات العمرية وتعمل علي خلق مصدر رزق مستقبلا، وفكرة الورشة إستخدام تصميمات مستوحاه من القلادادت من الفن الفرعوني المصري القديم، تم تكبيرها ثم طباعتها باستخدام كربون القماش خيط نيلون، كربون قماش للطباعة، على الشاسيه، تلاها الإنتقال للمرحلة التالية التطريز بإستخدام الخرز الملون والأحجار الكريمة، وأخرجت الورشة 6 شاسيهات من القطيفة.



