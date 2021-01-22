خطيب مسجد الحسين يوضح معاني النور في القرآن الكريم.. فيديو

قال الدكتور خالد صلاح، خطيب مسجد الإمام الحسين، إن القرآن الكريم تحدث عن النور في آيات عديدة بمعان مختلفة أعلاها قدرا، أن الله عزوجل هو النور ونوره تبارك وتعالى ليس مخلوقا بل هو صفة من صفاته واسم من أسمائه، وبه أضاءت السماوات والأرض، فقال الله "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ".





وأضاف صلاح، في خطبة الجمعة، من مسجد الإمام الحسين، أن النبي الكريم، هو نور أرسله الله ليخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور الهداية والإيمان والمحبة، فقال الله "قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ".



