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ديني

خطيب مسجد الحسين يوضح معاني النور في القرآن الكريم.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:25 م
خطيب مسجد الحسين
خطيب مسجد الحسين يوضح معاني النور في القرآن الكريم
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محمد شحتة
قال الدكتور خالد صلاح، خطيب مسجد الإمام الحسين، إن القرآن الكريم تحدث عن النور في آيات عديدة بمعان مختلفة أعلاها قدرا، أن الله عزوجل هو النور ونوره تبارك وتعالى ليس مخلوقا بل هو صفة من صفاته واسم من أسمائه، وبه أضاءت السماوات والأرض، فقال الله "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ".

وأضاف صلاح، في خطبة الجمعة، من مسجد الإمام الحسين، أن النبي الكريم، هو نور أرسله الله ليخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور الهداية والإيمان والمحبة، فقال الله "قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ".

وذكر أن القرآن نفسه نور وهداية للناس، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أوجر، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، والفلاح في الدنيا والآخرة معلق على اتباع نور القرآن "فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".
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