سقوط شبكة دعارة تروج للأعمال المنافية للآداب عبر فيس بوك

ألقى رجال الأمن القبض على شبكة دعارة تروج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الانترنت.





وأكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة لإحدى السيدات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت ، تحتوى على العديد من صور الفتيات ، تبدى من خلالها إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.





عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة المشار إليها وتم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة قصر النيل.





وبمواجهتها أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى .



