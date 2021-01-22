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رياضة

أشرف صبحي: مصر نجحت في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى ظروف غير طبيعية

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:43 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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ريهام بكير
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر نجحت في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى ظروف غير طبيعية، ورغم ذلك حصلنا على ثقة دول العالم المختلفة .

وقال "صبحى"، فى تصريحات صحفية، ان "البطولة بها أمور إيجابية كثيرة على رأسها الزيارات التى تقوم لها الوفود للاماكن السياحية مثل الأهرامات وغيرها تعد رسالة صريحة بالوضع الامن فى مصر على جميع المستويات وخاصة الجانب الصحي ومدى الالتزام بالتباعد الاجتماعى والتعليمات الصحية والطبية للحفاظ على  سلامة المنتخبات". 

وأضاف وزير الرياضة أن مصر استطاعت ان تنظم بطولة العالم بهذا الشكل المبهر خاصة وان هنام نظام يتم اتباعه وتطبيقه سواء في المباريات او الفنادق او التدريبات الخاصة بالبطولة 

وتطرق الوزير الى تأثير الغياب الجماهيرى على البطولة لما لهم من دور هام فى المباريات  لكن رغم هذا لاعبى المنتخب الوطنى ظهروا على قدر المسئولية ويحتاجون فى المباريات المقبلة الدعم والمساندة بمختلف الطرق خاصة غير وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا
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