دعم منظومة النظافة بـ 112 حاوية قمامة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة شمال المنيا توزيع 112 حاوية قمامة، و 2 جهاز فرشة أتربة جديدة، على كافة أحياء المركز، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وللارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.





قال المهندس محمد السيد رئيس مركز مغاغة ان ذلك يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالإهتمام برفع مستوى البيئة العامة، والعمل على الارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات الوحدة المحلية في جمع القمامة من نقاط التجميع داخل الاحياء بمشاركة ٤٥ فريق طبي.





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ومن جانبه قال المحافظ اللواء أسامة القاضي ان مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات ال16 المخصصة لاستقبال حالات كورونا وفضلوا العزل المنزلي ، وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لمتابعة المخالطين لهم، مع مراعاة كبار السن ومرضي الامراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.





أشار المحافظ، ان هناك تكليفات من القيادة السياسية ، ووزارة الصحة والسكان، بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة يتم تنفيذها من خلال ٤٥ فريق طبي، منهم ١٨ فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٢٧ فريق ثابت.



