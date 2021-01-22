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القطار السريع نقطة تحول بنظام النقل في مصر.. تفاصيل المشروع

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:40 م
القطار السريع فى
القطار السريع فى مصر
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "سكاى نيوز عربية" تقريرا بعنوان، القطار السريع نقطة تحول بنظام النقل فى مصر.. تعرف على تفاصيل المشروع.

وفقا للتقرير، القطار السريع يعتبر مشروع سيربط الجغرافية المصرية على إمتدادها بطريقة لم يسبق أن شهدتها البلاد من قبل، حيث سيبلغ طول شبكة القطار إلى 1000 كم مبدأيا، وقد يصل فى مرحلة لاحقة إلى 1700 كم، بحجم إستثمار يقدر بنحو 23 مليار دولار.

وستبلغ سرعة القطار نحو 250 كم فى الساعة وسيتوزع على 4 خطوط رئيسية، الاول سيربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، إذ أنه سيمتد من مدينة العين السخنة وحتى العلمين مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر والجيزة والإسكندرية وغيرها من المدن، حيث سيصل طول هذا الخط إلى ما يقارب 460 كم بعدد 15 محطة، ومن المتوقع أن تستغرق مدة إنجازه عامين.

والخط الثانى من القطار السريع سيأتى إمتدادا للخط الأول وسيلعب دورا هاما بربط الموانئ المصرية، وسيمتد من العلمين وحتى مرسي مطروح، أما الخط الثالث فهو من الغردقة إلى سفاجة وقنا والأقصر، حيث سيخدم عمليات الإستيراد والتصدير، من خلال مثلا نقل الفوسفات للتصدير أو حتى إستيراد القمح.

وسيلعب الخط الثالث دورا رئيسيا فى قطاع السياحة، فالرحلة من الغردقة إلى الأقصر ستسغرق ساعتين فقط، اما فيما يخص الخط الرابع، فسيمتد من السادس من أكتوبر وحتى الأقصر وأسوان، وسيسير أيضا بغرب النيل ليكون بذلك موازيا للسكة الحديدة العادية.

وسيدعم القطار السريع شبكة السكك الحديدية فى مصر، والتى تشكل مكونا أساسيا فى منظومة النقل بالبلاد، حيث أنه حاليا يوجد 10 ألاف كم تقريبا من القطارات التقليدية التى تعمل بالديزل، وتنقل سنويا نحو 500 مليون راكب، حيث يعد من أكثر شبكات القطارات إزدحاما فى العالم.

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