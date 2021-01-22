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سيارات

تويوتا تكشف عن موعد طرح آخر طراز لـ لاندكروزر

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:00 م
تويوتا
تويوتا
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أماني نوار
كشفت بعض التقارير أن تويوتا عملاق السيارات اليابانية من المقرر أن توقف إنتاج لاندكروزر في الاسابيع القليلة المقبلة ، وذلك بعد بناء استمر 14 عام .

و يوجد العديد من التكهنات حول موعد تدشين تويوتا لاند كروزر الجديدة كليا ، فمن المحتمل ان يتم الكشف عن السيارة الأشهر في العالم في الأول من أغسطس القادم، والذي يتزامن مع الذكرى السبعين للطراز

ومن المعروف أيضا أنه تم إغلاق بعض المصانع التي تبني تصنيه لاندكروزر ، ولكن قيل أنها ستخضع لبعض التغييرات قبل بدء صناعة الجيل الجيد ، ولكن هي عملية يتوقع أن تستغرق شهور .

كما أن وكلاء تويوتا خزنوا مخزون كافيا من السيارة ليبيعها حين وصول الجيل الجديد من لاندكروزر دون انقطاع ، ولكن هناك بعض التكهنات الموعد تدشين طراز لاندكروزر الجديدة كليا ، قبل منتصف العام ، وبالنظر لتوقيت أغسطس فهو التوقيت المناسب بعيدا عن أنها الذكرى السنوية للسيارة مثلما تؤكد تويوتا .

يذكر أن موديل لاندكروزر من تويوتا يعد الطراز الاشهر على الاطلاق المعروف بمدة قوته على الطرق الوعرة ، وفي الرحلات.


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