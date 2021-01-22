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الأزهر في أسبوع.. تكليف حسن الصغير بمهام الأمين العام لهيئة كبار العلماء وبدء المرحلة الثالثة من مبادرة "30 يوم إحسان" وتلبية رغبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:01 م
الأزهر
الأزهر
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محمد شحتة
حصاد الأزهر في أسبوع
وكيل الأزهر: السلام لن يتحقق إلا بعد اتفاق الناس على مبادئ الأخوة الإنسانية
تكليف حسن الصغير بمهام الأمين العام لهيئة كبار العلماء
رفع مقررات المعاهد الأزهرية على البوابة الإلكترونية
رئيس جامعة الأزهر : لا ندخر جهدا في تلبية رغبات أعضاء هيئة التدريس
تفاصيل حصول دكتور بـ صيدلة الأزهر على 4 براءات اختراع
البحوث الإسلامية يعلن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة "30 يوم إحسان"
هيئة كبار العلماء: ٣٣٧ باحثًا من ١٥ ‏دولة يشاركون في مسابقة الأزهر للبحوث

نشر موقع صدى البلد، خلال الأيام الأسبوع الجاري، تغطية متميزة للأخبار الخاصة بمشيخة الأزهر الشريف وقطاعاتها المختلفة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

نظّم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية اليوم، لقاءً افتراضيًا بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لوثيقة الأخوة الإنسانية، بعنوان: «منهجية تفعيل مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في الواقع».
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كما قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تكليف الدكتور حسن الصغير، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ورئيس أكاديمية الأزهر للتدريب، بمنصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء.
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وقال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه يتم الآن مراجعة كاملة وشاملة لجميع طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، على ما تم دراسته في الفصل الدراسي الأول بعد قرار رئيس الوزراء بتأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة عن بعد.
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وسلط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الضوء على دلالات انعدام المنهجية في التعامل مع التراث لدى المتطرفين.

وأكد مرصد الأزهر، أنه من دلالات انعدام المنهجية لدى المتطرفين، يكمن في السرقات العلمية، فعلى الرغم من الادعاءات المتكررة من قِبل تنظيم داعش الإرهابي أنه صورة الشريعة، وأن الإسلام الحق محصور فقط في منهجهم، ومن عداهم -كما يزعمون- مرتدون كفار، إلا أنهم في إصداراتهم تكثر السرقات العلمية؛ لا سيما إذا كان الكاتب أحد علماء الإسلام المعتبرين، ممن كفَّره أسلافهم، وغضب عليه شيوخُهم فرموه بالكفر والزندقة.
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وأكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة لا تدخر جهدا في تلبية رغبات أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن جهد النادي في المطالبة بحقوق الأساتذة يعكس العمل على مصلحة الجميع في رفعة الجامعة. 
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وكشف الدكتور محمد أيمن الذهبي، أستاذ الكيمياء الصيدلية، بكلية الصيدلة للبنين بجامعة الأزهر، عن كواليس حصوله على براءة الاختراع الرابعة له في حياته العلمية والبحثية.
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وأعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن بدء المرحلة الثالثة لمبادرة #٣٠ يوم إحسان والتي تم إطلاقها مع بدء العام الجديد لدعم اللاجئين والنازحين مع دخول فصل الشتاء وزيادة الأزمات التي يواجهونها مع انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار رسالة الأزهر العالمية لدعم الفقراء والمحتاجين ورسالة مفوضية اللاجئين الإنسانية لرعاية هذه الفئة والاهتمام بشؤونها.
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وحرص مرصد الأزهر لمكافحة التطرف،  وعكف على إخراج دراسة كاملة عن الحركات اليمينية المتطرفة في كثير من دول العالم، معتمدًا على متابعاته الحثيثة للأخبار المنشورة في الصحف العالمية، وتقارير أجهزة الأمن عبر مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت، ودراسات بعض المراكز المتخصصة بمكافحة التطرّف في مختلف دول العالم، إضافة إلى بعض الكتب الصادرة حديثًا في هذا المجال، وبعض التقارير والمقالات التي أصدرها المرصد. وسوف تتاح هذه الدراسة قريبًا للاطلاع والاستفادة.
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وقال الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إنه تم استثناء الفرقة السادسة بكلية الطب من قرار رئيس مجلس الوزراء، بتأجيل الامتحانات للفصل الأول.
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وأعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن عدد الباحثين المقبولين في مسابقة ‏الأزهر للبعوث، والتي أعلنت عنها الهيئة في أكتوبر الماضي، وذلك تنفيذًا لتوصيات ‏مؤتمر الأزهر العالمي "التجديد الفكر الإسلامي" والتي تهدف إلى الاجتهاد في المسائل الشرعية ‏والعلوم الإسلامية بما يواكب العصر، وفق أصول الشريعة الإسلامية ومقاصدها ‏العامة وقواعدها الكلية، دون إفراط أو تفريط، فضلًا عن استخدام الآليات العلمية التي من ‏شأنها أن تثري الحراك العلمي الجاد، وتخدم رسالة الأزهر.‏
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