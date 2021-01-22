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أخبار العالم

الرئيس اللبناني يدافع عن صهره وحزب الله بشأن تعطيل تشكيل الحكومة

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:52 م
ميشال عون
ميشال عون
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محمد عثمان
دافع الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، عن حزب الله وبرأه من عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال حساب الرئاسة اللبنانية على موقع "تويتر" إن رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، لم يتعاط في عملية تشكيل الحكومة مطلقًا، مضيفًا: " النائب باسيل لم يتعاط في عملية تشكيل الحكومة مطلقًا وحزب الله لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية بما في ذلك عملية التأليف".

 وأضافت الرئاسة اللبنانية: "الدستور يمنح رئيس الجمهورية حقًا بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع، وليس للرئيس عون ان يكرر دعوة رئيس الحكومة المكلف إلى الصعود إلى بعبدا.. قصر بعبدا ينتظر أن يأتيه الرئيس المكلف بطرح حكومي يراعي التمثيل العادل".

واختتمت الرئاسة اللبنانية يانها "إن الظروف ضاغطة جدًا على أكثر من صعيد لتأليف الحكومة".
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