ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خبير: 11.5 تريليون دولار قيمة الاقتصاد الرقمي عالميا

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:09 م
حجم الاقتصاد الرقمى
حجم الاقتصاد الرقمى عالميا
Advertisements
علياء فوزى
قال الدكتور عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الاقتصاد الرقمي يتداخل مع العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية مضيفا فى ظل التكنولوجيا والرقمنة يصبح الاقتصاد أكثر مرونة و الابتكار والجودة أساس الميزة التنافسية.   

أضاف السيد ،فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي بلغت حاليًا 11.5 تريليون دولار اى نحو 15.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وفقا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية مع التوقعات بأن ترتفع هذه النسبة إلى 25% خلال أقل من عقد من الزمان.


تابع "تتفاوت هذه النسب بين الدول ففى الولايات المتحدة الامريكية يمثل الاقتصاد الرقمي نحو 22% من حجم الناتج المحلي الإجمالي ، بينما  يصل لنحو 30% في الصين و تزيد أو تقل النسبة في دول الاتحاد الأوروبي. على حين تقتصر حجم مساهمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية على 12% في المتوسط، مع وجود تباين كبير بين دول المنطقة".


اوضح السيد، أن  هناك محاولات من الدول العربية لتعزيز التحول الرقمي وعلى صعيد العمل العربي المشترك كان هناك العديد من المبادرات منها أعلان جامعة الدول العربية في عام 2018 بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن إطلاق "الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي" لتكون دليلًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في العصر الرقمي، وذلك باعتبارها خطوةً لتمهيد الطريق نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام في المنطقة، وتهدف هذه الرؤية إلى بناء اقتصاد رقمي نابض بالحياة بوصفه المحرك الأساسي نحو مستقبل مستدام وشامل وآمن للعالم العربي. 

وأشار السيد ،الى أطلاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي" كأول مؤشر عربي لقياس تطور ممارسات الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، حيث يقيس لأول مرة قدرات الدول ومدى نضج تجربتها، وآليات عملها في الوصول لمستويات جيدة ومنافسة في مجال الاقتصاد الرقمي.


يشار الى أن هذا المؤشر العربى للأقتصاد الرقمى يتضمن 57 مؤشرًا فرعيًا تم تجميعها ضمن تسعة محاور رئيسية تشمل: البنية المؤسسية للمنظمات العاملة بالدولة الحكومية وغير الحكومية، البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية، بيئات الأعمال والتغطية الشبكية، التعليم والمهارات، القدرة على الابتكار، المعرفة والتكنولوجيا، خدمات الحكومة الرقمية، الخدمات المالية والمصرفية، وأخيرًا محور التنمية المستدامة الذي يؤكد على أهمية أن تخضع أعمال التنمية الاقتصادية لمعايير تراعي مثلث الإنسان والبيئة والاقتصاد معًا بشكل متوازن.

ورصد المؤشر استمرار تقدم  دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية، حيث احتفظت بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي، وبصفة عامة ما زالت دول الخليج تتصدر المشهد على الساحة الرقمية.

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الخشت: "القاهرة" بدأت تنفيذ خطتها للتحول لجامعة ذكية منذ ثلاث سنوات

العملاق الصيني والنملة العربية

رئيس جامعة القاهرة يدعو الحكومة لـ"نهج تشاركي" للتحول الرقمي ودعم العنصر البشري

رئيس جامعة القاهرة: الاقتصاد العالمي يواجه تحولات كبرى جراء جائحة كورونا

اقتصاد السعودية.. المملكة تطلق سياسة الاقتصاد الرقمي لزيادة التنافسية

ترشيحاتنا

الزمالك يقدم التماسا للكاف لتخفيف عقوبة مصطفى محمد

أضروا بالمال العام بقيمة 1.9 مليون جنيه.. إحالة 3 مسئولين بالثروة السمكية للمحاكمة التأديبية

ضبط مصنع حشيش في 6 أكتوبر

الضرائب: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لـ الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

بعد مد العمل بها 6 أشهر.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة إلغاء الغرامات بالسعودية

خبير مناعة: ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا

Advertisements

الأحسن قدم استقالتك.. أسرارغضب النواب من وزيري الإعلام وقطاع الأعمال

أضروا بالمال العام بقيمة 1.9 مليون جنيه.. إحالة 3 مسئولين بالثروة السمكية للمحاكمة التأديبية

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

الضرائب: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لـ الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

بعد نقلها للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

بعد مد العمل بها 6 أشهر.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة إلغاء الغرامات بالسعودية

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

إحباط عمليتين إرهابيتين تستهدفان السعودية

كيلو الفراخ بـ 15 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا سيحدث للجسم إذا توقفت عن تناول السكر تمامًا

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها