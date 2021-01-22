معرض يكرس انتصار ووهان الصينية على وباء كورونا.. فيديو

انتشرت الكثير من الشائعات والمعلومات المغلوطة بين الأشخاص، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا ، والتي يمكن ان تتسبب في إصابة شخص لعدد من المرات، ونقله الفيروس للآخرين.





وقال "دين بلومبرج" رئيس قسم الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى UC Davis للأطفال بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن الطريق الأساسي للعدوى COVID-19 ليس عن طريق لمس السطح الملوث، ولكن من خلال الجهاز التنفسي.









وأكد أنه يجب أن يركز الناس على ارتداء الأقنعة، والتباعد الاجتماعي، وبدرجة أقل على تعقيم الأسطح، ولمزيد من التفاصيل حول معلومات خاطئة حول كورونا؛ شاهد الفيديو جراف التالى.