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محافظات

أقراص مخدرة ومنشطات جنسية.. ضبط أدوية مغشوشة بمصنع أسفل منزل بشبين القناطر

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:26 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قام فريق من التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية بمرافقة كل من الإدارة العامه لمكافحة المخدرات و إدارة المسطحات المائية و مركز شرطة القناطر الخيرية بمداهمة مصنع أدوية مغشوشه ومخدرات اسفل منزل المتهم بقرية باسوس التابعه لإدارة القناطر الخيرية.


وتبين أن المتهم يقوم بتصنيع أدوية مغشوشة من بودرة مستحضرات طبية وفيتامينات وأدوية مخدرة وأدوية منتهية الصلاحية وقد تم ضبط مضبوطات بقيمة 6 ملايين جنيه وهى : 50000 قرص مخدر لعقاري الترامادول والتامول  و13000 قرص مؤثر لعقار برجافاليكس و16000 قرص منشط جنسي  و 7000 قرص لعقار ميزوتاك و19080 قرص لعقار سنترم.

كما تم ضبط 35 كيلوجرام من مسحوق البارسيتامول  و5 كيلوجرام من مسحوق النيساتيل  و97 كيلو جرام من مسحوق لتصنيع الفيتامينات  و15 كيلو جرام مسحوق فلوموكس و4 كيلوجرام مسحوق ديكلوفيناك صوديوم  و2 كيلوجرام مسحوق ماغنيسيوم و5.500 كيلوجرام من مسحوق نورفالكوم  و57 شيكاره كربونات الكالسيوم وزنت 1425 كيلوجرام وجالون من مسحوق المنتول وزنه 16 كيلوجرام.

وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات لفحصها وبيان عما اذا كان صالح للاستهلاك الادمي من عدمة و صلاحيتها ومدي قابليتها للتداول في الأسواق وعما اذا كان مصرح بتداولها من وزارة الصحه من عدمه وعما اذا كان أيا منها مدرج بجدول المخدرات من عدمه.

كما قام التفتيش الصيدلي بالعديد من الحملات علي الصيدليات المخالفة و بعض المصانع الأخري و اتخاذ اللازم تجاه المخالفات.

وكان الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة الجديد بالقليوبية قد تسلم مهام عمله بمديرية الشؤون الصحية خلفا للدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة السابق والذى رحل إثر إصابته بفيروس كورونا.

وفى اول لقاء أكد عبد الغنى  على إعادة ترتيب العمل من الداخل بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الفترة المقبلة، لاسيما تزامنا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وبدأ مدير صحة القليوبية الجديد مهام عمله باجتماع مع مديرى الإدارات والوقوف دقيقة حداد ثم قراءة الفاتحة والدعاء لوكيل الوزارة الراحل والمغفور له بإذن الله.

وناقش وكيل الوزارة التعامل مع الوضع الصحي الحالى المصاحب لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وطرق تنظيم العمل داخل المستشفيات التابعة للوزارة والتعاون مع المستشفيات الغير تابعة من التأمين الصحي والمستشفيات التعليمية والجامعية، ووضع آليات غير تقليدية في هذا الشأن.

واشار إلى أنه "سنعمل على استيعاب أكبر عدد ممكن من مرضى فيروس كورونا سواء حالات الاشتباه أو من تأكدت إيجابية مسحاتهم".
أقراص مخدرة ومنشطات جنسية.. ضبط أدوية مغشوشة بمصنع أسفل منزل بشبين القناطر
أقراص مخدرة ومنشطات جنسية.. ضبط أدوية مغشوشة بمصنع أسفل منزل بشبين القناطر
أقراص مخدرة ومنشطات جنسية.. ضبط أدوية مغشوشة بمصنع أسفل منزل بشبين القناطر
أقراص مخدرة ومنشطات جنسية.. ضبط أدوية مغشوشة بمصنع أسفل منزل بشبين القناطر
أقراص مخدرة ومنشطات جنسية.. ضبط أدوية مغشوشة بمصنع أسفل منزل بشبين القناطر
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