صحفي عراقي: داعش وراء تفجيري بغداد

قال عادل المانع ، الكاتب الصحفي ، ورئيس تحرير السياسية العراقية ، إن داعش هي السبب وراء تفجيري بغداد ، موضحا أن تفجيرات الأمس ، تشير إلى عودة التنظيمات الارهابية ، بدافع سياسي ، للضغط على العراق ، وفقا للرؤية الأمريكية .





وأضاف الكاتب الصحفي ، عادل المانع ، خلال مكالمة هاتفية لـ "إكسترا نيوز" ، أن القبض على كل متورطي الحادث الأرهابي ، أصبحت خرافة لا تنطلي على المواطنين .





وأشار إلى أن استهداف بغداد ، جاء لأنها قلب العراق ، والتي تتأثر بها المدن العراقية ، ولم يكن سيحدث هذا الكم من الخوف الشعبي ، مما ينذر بالخطر على الدولة .





وتعهدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، باعتقال من ساعد الإرهابيين في الوصول إلى العاصمة بغداد، فيما وجهت نداءً الى المواطنين.





وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "فور حدوث التفجيرين الإرهابيين، كانت هناك سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها، كما يحدث في الكثير من بلدان العالم، حيث باشرت القوات الأمنية بأسلوب جديد لاسيما في العاصمة بغداد".





وأضاف أن "ما حدث هو خرق أمني، ونحن نعمل للوصول الى أسباب هذا الخرق، وكيف حدث، ومن هي الجهات التي ساعدت هؤلاء الإرهابيين في الوصول الى هذا المكان".



