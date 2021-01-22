برلمانية: طمأنة المواطنين بشأن انخفاض مصابي كورونا تحقق نتائج عكسية

قالت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن حالات المصابين بفيروس كورونا تنقسم إلى شقين، شق الحالات المسجلة ويكون ناتج عن التحاليل والتي تقوم الوزارة برصدها، وشق لا تغطيه الوزارة بسبب عدم إعلان هؤلاء المصابين عن إصابتهم أو ذهابهم لعمل تحاليل، ويمثل هذا الشق القطاع الأكبرمن المصابين.





وأكدت الألفي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وزارة الصحة قامت بمجهود كبير في مواجهة هذه الجائحة الشرسة، لافتة إلي أن أخبار إنخفاض الحالات وتراجع نسبة الإصابة التي تعلنها الوزارة، قد تودي بنتائج عكسية، كإهمال البعض في الأخذ بالإحراءات الإحترازية .





وأوضحت عضو البرلمان المصري، أنه سواء إنخفضت النسبة أو إرتفعت، يجب دائما الإلتزام بالإجراءات الإحترازية التي تقررها الجهات الصحية المختصة، والإبتعاد عن المناظق المزدحمة وإرتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل .





جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد كشفت عن اخبار سارة خلال الفترة المقبلة وتفاصيل جديدة بشأن لقاح فيروس كورونا، وأسباب أنخفاض أعداد الإصابات بالفيروس، كما تحدث عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وخطة القطاع الطبي لمواجهة الجائحة.



