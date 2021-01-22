تفاءلوا.. سوهاج تقترب من تسجيل 4 آلاف حالة تعافي من كورونا

أعلن إيهاب يوسف، مدير مركز المعلومات بمديرية الصحة بسوهاج ، ومنسق غرفة إدارة الأزمات الخاصة بكورونا في المحافظة، أن عدد المُتعافيين من الفيروس المُستجد يقترب من ٤٠٠٠ حالة.





وجاء إعلانه من خلال منشور نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكان نص المنشور: "بنقرب من ٤٠٠٠ حالة تعافي (شفاء) من كوفيد"، مُفعلًا هشتاج تفاءلوا.









يُذكر أن رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أبناء محافظة سوهاج، قد تداولوا خبر انقطاع الأكسجين عن حالات بإحدى المستشفيات المُخصصة لعزل مُصابي فيروس كورونا المُستجد بالمحافظة، ووفاة ثلاث حالات من المرضى.





وجاء المنشور: "عاجل كارثة في سوهاج ذي كارثة مستشفى زفتى، انقطاع الأكسجين عن الحالات، ثلاث حالات وفاة حتى الآن وربنا يستر إهمال شديد من مديرية الصحة تجاه المقصرين… أطلب من المحافظ فتح تحقيق فوري".





وأكد مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه للنشر أنه عند وصول تانك الأكسجين بأي مستشفى إلى نسبة استهلاك 50% يتم ملئ التانك مرة أخرى، وذلك طبقًا للتعليمات.





وأشار إلى أنه تم أمس السبت، تزويد اسطوانات الأكسجين بـ20 اسطوانة، 10 من بينهم من مستشفى سوهاج العام والأخرين من مستشفى أخميم المركزي.





ونفت الدكتورة رجاء حسين، القائم بعمل وكيل وزارة الصحة بسوهاج ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن انقطاع الأكسجين أو نقصه في أي مستشفى على مستوى المحافظة.



