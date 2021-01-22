أخبار التكنولوجيا.. هونر تطلق هاتف Honor V40 5G الخارق.. 11 ميزة بـ سيجنال لحماية خصوصيتك

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
كشفت تقارير أن شركة آبل Apple الأمريكية، فى طريقها لوقف الدعم لعدد من هواتفها الأكثر شهرة والأكثر مبيعا، حيث لن تحصل الهواتف على أى تحديثات قادمة بدءا من تحديث نظام iOS 15 القادم ، الأمر الذى يعنى أن هذه الهواتف فى طريقها للانتهاء.
أعلنت شركة فيفو الصينية، رسميا، هاتفها الرائد +Vivo X60 Pro ، والذى يأتى بأفضل معالج فى عام 2021 وهو معالج Snapdragon 888، والذى جاء به هاتف Xiaomi Mi 11 من شركة شاومى الصينية.
أطلقت شركة هونر Honor، أول هاتف ذكي لها منذ انفصالها رسميًا عن شركة هواوي Huawei، وستنطلق تحفة هونر الجديدة في الأسواق تحت اسم Honor V40 5G مع كاميرا جديدة بدقة 50 ميجابيكسل وشحن سريع.
أثارت سياسة الخصوصية المحدثة من واتسآب WhatsApp، لعام 2021 مخاوف الملايين من مستخدميه حول كيفية استخدام تطبيق التراسل ومالكه "فيسبوك" لبيانات المستخدم من أجل الإعلانات، حيث أدى ذلك إلى تخلى الكثير عن واتساب والاشتراك بتطبيق سيجنال Signal، والذي لمع نجمه مؤخرا بعد أن احتل المركز الأول في قائمة أفضل التطبيقات يحافظ على خصوصية مستخدميه مقارنة بتطبيقات التراسل الأخرى من بينها واتسآب.
طرحت شركة ريلمي Realme، هاتفًا ذكيًا جديدًا ضمن مجموعة C ذات الأسعار المنخفضة، وسيطرح هاتف Realme C20 المنخفض التكلفة بمعالج من نوع Helio G35، مع بطارية كبيرة في أولى الأسواق وهي فيتنام.