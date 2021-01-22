ضبط عاطل بحوزته سلاح ومواد مخدرة فى كمين بالإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عاطل وبحوزته سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر.





تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، تفيد بحيازة شخص لسلاح ناري ومخدرات.





وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أحد الأكمنة من ضبط المتهم، ويدعم "م.م.ع" 27 سنة، حال استقلاله سيارة رقم 9859، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقتين من ذات اعيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 1.5 كيلو جرام.





و بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وحرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة.