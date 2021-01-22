أسوان: مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين حياة ومعيشة ثلثي المحافظة

قال اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين حياة و معيشة ثلثي المحافظة داخل 68 قرية، موضحًا أنه يقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق تلك المبادرة، وتحويل الريف لـ ريف حضاري.





وأضاف خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن المرحلة الأولى من المبادرة تم تطوير 11 قرية، وفى المرحلة الثانية سيتم تطوير 20 قرية.





ولفت إلى أنه بعد هذه المبادرة سيتم العمل على أكبر مركزي بالمخحافظة وهى يعتبر ثلثى المحافظة.





وأشار إلى أن هناك 321 تجمع ريفي، داخل هذه المبادرة، وتم تصوير القري، التى سيتم العمل بها بداية من الشهر المقبل.





وأكد أنه سيتم العمل على البنية التحتية، و الاهتمام بالتعليم والصحة.



