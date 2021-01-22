اختفاء سيدة في ظروف غامضة بالشرقية

تقدمت أسرة باستغاثة عاجلة الي وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية وجميع رجال الأمن بالمحافظة للبحث عن نجلتهم وكشف لغز اختفت ربة منزل في ظروف غامضة بعد خروجها من منزلها، بقرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس في الشرقية.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا الي مركز شرطة بلبيس يفيد تلقى بلاغا من المدعو محمد حسن منصور مقيم بقرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس يفيد اختطاف نجلته "هدي م" 26 عام ربة منزل.

وأفاد أنه أثناء خروج نجلته من منزل زوجها للتوجه الي مدينة بلبيس لبيع منتجات الجبن والألبان من يوم 12-1-2021 ولم تعد للمنزل حتى الآن.

وأضاف أنه لا توجد خلافات بينهما ولا تربطهما عداوة مع أحد وأن نجلته تتسم بحسن الخلق وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 478 إدارى المركز لسنة 2021 وتولت نيابة بلبيس العامة التحقيق .

وعلي جانب أخر فقد أكدت أسرتها مع زوج السيدة المختفية و يدعى مصطفي جمعة السعدوني، والذى كان يعانى من حالة ارتباك و فزع بسبب الواقعة، وأكد أنه يبحث عنها فى كل مكان بمساعدة أفراد أسرتهما وأصدقائهما، لافتا إلى أنها اختفت وتركت كل متعلقاتها الشخصية فى المنزل.

وناشدت أسرة السيده وأهالي قرية ميت حمل الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية بمساعدتهم وتكثيف البحث في العثور عليها