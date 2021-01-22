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سيارات

تراجع غير مسبوق لمبيعات السيارات في أوروبا

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:51 م
انخفاض مبيعات السيارات
انخفاض مبيعات السيارات قي أوروبا
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أماني نوار
تعرضت مبيعات السيارات في أوروبا لانخفاض غير مسبوق في عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث تراجعت المبيعات إلى أقل من 10 مليون سيارة .

وأكد اتحاد المصنعين الأوروبيين في بيان أن سوق السيارات الخاصة بنسبة 23.7% ، وذلك جراء تأثير الوباء ، أي أقل بمقدار 3 مليون عام 2019 .

ويعتبر هذا الرقم هو الادنى المسجل منذ بداية الإصدارات الإحصائية في عام 1990 ، وهو أقل من 2013 ،1993 وهو انخفاض حاد مقارنة بالأسواق الرئيسية الأخرى .

كما سجلت الصين أكبر سوق للسيارات عالميا ، وذلك انخفاض بنسبة 1.9 % فقط خلال عام واحد إلى 25.3 مليون سيارة ،ولكن تتوقع الولايات المتحدة أنخفاص بنسبة 15.3 % إلى 14.4 مليون سيارة .


وأكد المصنعون أن كل التدابير المتخذة  ضد الوباء بما في ذلك عمليات الإغلاق الصارمة ، والقيود الاخرى الموجودة على مداؤ العام .

كما ظلت المبيعات منخفضة في العديد من الدول في ديسمبر ، وذلك في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، لكن إسبانيا عادت إلى مستوى الشهر الأخير في 2019، بينما كان أداء ألمانيا والنمسا وهولندا أفضل من 2019.

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