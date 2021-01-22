تراجع غير مسبوق لمبيعات السيارات في أوروبا

تعرضت مبيعات السيارات في أوروبا لانخفاض غير مسبوق في عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث تراجعت المبيعات إلى أقل من 10 مليون سيارة .



وأكد اتحاد المصنعين الأوروبيين في بيان أن سوق السيارات الخاصة بنسبة 23.7% ، وذلك جراء تأثير الوباء ، أي أقل بمقدار 3 مليون عام 2019 .



ويعتبر هذا الرقم هو الادنى المسجل منذ بداية الإصدارات الإحصائية في عام 1990 ، وهو أقل من 2013 ،1993 وهو انخفاض حاد مقارنة بالأسواق الرئيسية الأخرى .



كما سجلت الصين أكبر سوق للسيارات عالميا ، وذلك انخفاض بنسبة 1.9 % فقط خلال عام واحد إلى 25.3 مليون سيارة ،ولكن تتوقع الولايات المتحدة أنخفاص بنسبة 15.3 % إلى 14.4 مليون سيارة .





وأكد المصنعون أن كل التدابير المتخذة ضد الوباء بما في ذلك عمليات الإغلاق الصارمة ، والقيود الاخرى الموجودة على مداؤ العام .



كما ظلت المبيعات منخفضة في العديد من الدول في ديسمبر ، وذلك في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، لكن إسبانيا عادت إلى مستوى الشهر الأخير في 2019، بينما كان أداء ألمانيا والنمسا وهولندا أفضل من 2019.



