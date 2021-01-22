تراجع غير مسبوق لمبيعات السيارات في أوروبا

تعرضت مبيعات السيارات في أوروبا لانخفاض غير مسبوق في عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث تراجعت المبيعات إلى أقل من 10 مليون سيارة .
وأكد اتحاد المصنعين الأوروبيين في بيان أن سوق السيارات الخاصة بنسبة 23.7% ، وذلك جراء تأثير الوباء ، أي أقل بمقدار 3 مليون عام 2019 .
ويعتبر هذا الرقم هو الادنى المسجل منذ بداية الإصدارات الإحصائية في عام 1990 ، وهو أقل من 2013 ،1993 وهو انخفاض حاد مقارنة بالأسواق الرئيسية الأخرى .
كما سجلت الصين أكبر سوق للسيارات عالميا ، وذلك انخفاض بنسبة 1.9 % فقط خلال عام واحد إلى 25.3 مليون سيارة ،ولكن تتوقع الولايات المتحدة أنخفاص بنسبة 15.3 % إلى 14.4 مليون سيارة .
وأكد المصنعون أن كل التدابير المتخذة ضد الوباء بما في ذلك عمليات الإغلاق الصارمة ، والقيود الاخرى الموجودة على مداؤ العام .
كما ظلت المبيعات منخفضة في العديد من الدول في ديسمبر ، وذلك في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، لكن إسبانيا عادت إلى مستوى الشهر الأخير في 2019، بينما كان أداء ألمانيا والنمسا وهولندا أفضل من 2019.
وأكد اتحاد المصنعين الأوروبيين في بيان أن سوق السيارات الخاصة بنسبة 23.7% ، وذلك جراء تأثير الوباء ، أي أقل بمقدار 3 مليون عام 2019 .
ويعتبر هذا الرقم هو الادنى المسجل منذ بداية الإصدارات الإحصائية في عام 1990 ، وهو أقل من 2013 ،1993 وهو انخفاض حاد مقارنة بالأسواق الرئيسية الأخرى .
كما سجلت الصين أكبر سوق للسيارات عالميا ، وذلك انخفاض بنسبة 1.9 % فقط خلال عام واحد إلى 25.3 مليون سيارة ،ولكن تتوقع الولايات المتحدة أنخفاص بنسبة 15.3 % إلى 14.4 مليون سيارة .
وأكد المصنعون أن كل التدابير المتخذة ضد الوباء بما في ذلك عمليات الإغلاق الصارمة ، والقيود الاخرى الموجودة على مداؤ العام .
كما ظلت المبيعات منخفضة في العديد من الدول في ديسمبر ، وذلك في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، لكن إسبانيا عادت إلى مستوى الشهر الأخير في 2019، بينما كان أداء ألمانيا والنمسا وهولندا أفضل من 2019.