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حوادث

ارتفاع عدد ضحايا حادث بني سويف إلى 8 سوريين

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:50 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
ارتفع عدد ضحايا حادث بنى سويف ، ليصل الى 8 وفيات، بعد وفاة مصرى فى مستشفى بنى سويف الجامعى.

قال الدكتور محمد شعبان ، مدير مستشفى بنى سويف الجامعى ، ان احد المصابين فى حادث الطريق الصحراوى امس توفى فى المستشفى وهو مصرى الجنسية بينما الطفلة السورية التى نجت من الحادث امس تم اجراء عمليتين فى الصدر واخرى عظام وهى تخضع للمتابعة الطبية ، وهى الطفلة الوحيدة التى نجت من الحادث بعد ان ارتفع ضحايا الحادث الى 8 جثث ومصابة واحدة .

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف كلف بلال حبش نائب المحافظ لمتابعة مستجدات حادث التصادم الذي وقع«امس» على الطريق الصحراوي الشرقي وأسفر عن مصرع 7 إصابة اثنين والذين تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.
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وتنفيذاُ لتكليفات محافظ بني سويف ، توجه بلال حبش، نائب المحافظ، إلى المستشفى للاطمئنان على مصابي الحادث والذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص (6 سوريين، ومواطن مصري)، وإصابة 2 آخرين (مصري وسوري)، حيث اطمأن نائب المحافظ على الحالة الصحية للمصابين ،وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، حيث تم حجزهم بقسم العناية المركزة لتلقى العلاج والرعاية المطلوبة.

ارتفاع عدد ضحايا حادث بني سويف إلى 8 سوريين
ارتفاع عدد ضحايا حادث بني سويف إلى 8 سوريين
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