الإسكان: توقيع عقد استكمال مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة تشهد توقيع عقد استكمال مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية.





وأضاف خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن هذا المشروعة مكون من 20 برج، وسيكون بها أعلى برج فى أفريقيا، الذى يصل لـ 400 متر، وكذلك سيكون 5 أبراج سكنية و فندقين.





ولفت إلى أن التكلفة التقديرية تصل لـ 3.5 مليار دولار، والأعمال الانشائية بدأت فى هذه الفترة، ومن شهر 10 المقبل سيتم استقبال الأبراج تباعًا حتى 10 من عام 22.





وأشار إلى أنه فى 30-6 المقبل سيتم الانتهاء من غالبية الأوجه الخارجية الأبراج، وبنسبة تصل لـ 80%، وأنه بعد ذلك سيتم العمل فى التشطيبات الداخلية.





وأكد أن هناك خدمات على أعلى مستوى تتم فى المنطقة.



