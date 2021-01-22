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رياضة

الأعذار لن تفيد.. نجم ليفربول يوجه رسالة ليورجن كلوب بعد خسارة أمس

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:18 م
ميلنر
ميلنر
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مصطفى كرم
علق جيمس ملينر لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على خسارة فريقة امس امام فريق بيرنلي في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. 

ونشر جيمس ميلنر عبر حسابه بإنستجرام صورة ليورجن كلوب مدرب الفريق ووجه له رساله قائلا "لن تمشي وحيدا ابدا اكثر أهمية من اي وقت مضى الان،. لا خير يأتي من الشعور بالاسى على أنفسنا، الأعذار لن تفيد علينا كلنا ان نقاتل طريقا للعودة، نحن في أقوى حالتنا عندما نكون قوة واحده.. اللاعبين و الداعمين معا" 

وحقق فريق بيرنلي الفوز على منافسه ليفربول بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد لفريق بيرنلي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء  من ضربة جزاء سجله آشلي بارنس

ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز آخر 4 مباريات، وتعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد.


ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز الانجليزي برصيد 34 نقطة بينما يصعد فريق بيرنلي للمركز السادس عشر برصيد 19 نقطة .

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