ضبط لحوم مصنعة منتهية الصلاحية في حملات تموينية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وصرحت وكيلة الوزارة بأن إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسه أحمد إبراهيم شنت حملات تفتيشيه على محال بيع المواد الغذائية والمنشآت التجارية وتم ضبط مخالفات متنوعه وتحرير محاضر ضد أصحابها وجاءت كالأتي:-

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تم تحرير محضر جنح ا د ط ضد أحد أصحاب محال بيع اللحوم لبيعه سلع منتهيه الصلاحية وتم التحفظ على ١١ طبق كبده زنه الواحد ٥٥٠ جرام بإجمالي ٥ كيلو ونصف و٩ أكياس فراخ بانيه زنه الواحد ٩٠٠ جرام بإجمالي ٨ كيلو و٢ كيس كفته سيخ زنه الواحد ١ كيلو بإجمالي ٢ كيلو كفته جميعهم منتهيه الصلاحية وتم التحفظ عليهم ومصادرتهم على ذمه المحضر.

وتم تحرير ٣ محاضر جنح ادط ضد أصحاب الأنشطه التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالانشطه التجاريه طبقا للقرار ٣٣٠لسنه ٢٠١٧.

وتحرير ٢ محضر حنج ادط ضد أصحاب انشطه تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.

وعلي جانب اخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بتكثيف اللجان الدورية لرصد اي تعديات مخالفه وإزالتها في المهد واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين و فرض سيادة القانون علي الجميع ، مؤكدًا على ضرورة اليقظة لأي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية بنطاق المحافظة.

وفى هذا الإطار ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة حالة تعدي عباره عن ردم حصيرة مجهزة لصب خرسانة مسلحة بناحية الصالحية الجديدة على مساحة قيراط ونصف ، كما قامت الوحدة المحلية بالظواهرية بإزالة 2 حالة تعدي على مساحه 3 قيراط عباره عن ردم حفر لصب خرسانة مسلحة بناحية الوحدة المحلية بالظواهرية وتم تسليم الأرض للجمعيه الزراعية للمحافظة عليها من أي تعديات أخري ، كما تم إزاله مباني بالطوب الدبش الأبيض حتي منسوب سطح الأرض وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه العدليه وقسم الإزالات برئاسه المركز ومدير الجمعية الزراعية بالعدلية حمله لإزالة سور بالدبش الأبيض بطول ٢٠ متر بقريه العدليه وتم الإزالة الفورية حتى منسوب سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالروضة بإزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن مباني بالطوب الأبيض على مساحة 6 سهم بناحية الشغانبة ، كما قامت الوحدة المحلية بالديدامون بإزالة فى المهد لحفر أساسات على مساحة 6 سهم بقرية جهينة القبلية وتمت ازالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.