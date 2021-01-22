مساعدة لبنان.. تفاصيل اتصال هاتفي بين حسان دياب وأمين الأمم المتحدة

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث تم خلاله البحث في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك وفي الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لمساعدة لبنان في التغلب على الأزمات التي يعاني منها".





وأوضح المكتب الأعلامي فى بيان نقلته ليبانون ديبايت، أن حسان دياب أثنى على المبادرات التي اتخذها الأمين العام لمساعدة لبنان، لا سيما المشاركة في ترؤس مؤتمري باريس لدعم بيروت والشعب اللبناني والنداء العاجل الذي أطلقه إلى المجتمع الدولي للاستجابة للحاجات الفورية الناجمة عن الانفجار في مرفأ بيروت.





وأطلع رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، الأمين العام على واقع انتشار فيروس كورونا وشدد على "الحاجة لإعادة تأهيل المستشفيات الحكومية والخاصة نظرا لنفاذ قدراتها الاستيعابية للمرضى والمصابين بعدوى الفيروس والحاجة الملحة لتجهيزها بغرف العناية الفائقة والأجهزة الطبية اللازمة ومنها آلات التنفس.