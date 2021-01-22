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برلمان

نائب لوزير الرياضة: قرى تلا والشهداء خالية من مراكز الشباب والأندية

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:07 م
وزير الرياضة اشرف
وزير الرياضة اشرف صبحي
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فريدة محمد

قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، إن البيان الذي ألقاه وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أمام البرلمان، لعرض الموقف التنفيذي لبرنامج "مصر تنطلق" 2018-2022، حمل العديد من اوجه القصور والسلبيات في إدارة المنظومة الرياضية في مصر.

وعبر السادات، في بيان صحفي له، عن استيائه من تجاهل الوزير لعرض الرؤية الكاملة لتطوير مراكز الشباب والأندية بالمحافظات، وعدم تقديم أي خطط حتى الآن للنهوض بها وتركها هاوية دون أي اعتناء.

ودلل على هذا القصور بدائرة تلا والشهداء، مشيرا إلى أنها لا يوجد بها مركز شباب أو نادي أو ملاعب رياضية للشباب، فضلا عن انعدام الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين الراغبين في تدشين مراكز شباب، لافتا أن إجراءات إنشاء مركز شباب معقدة للغاية خاصة عملية إصدار تراخيص التأسيس وشراء الأراضي.

وكشف عن مساعيه المستمرة والتواصل مع الجهات المسئولة لتلبية احتياجات أهالي الدائرة والعمل على سرعة إنهاء تراخيص وكافة الإجراءات اللازمة لإنشاء مراكز شباب وملاعب رياضية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن السياسات المتبعة في إدارة المنظومة الرياضية بحاجة لإعادة المراجعة، وكذلك مراجعة كافة التشريعات المعنية بتنظيم هذا الملف، والعمل على إعداد حزمة تشريعية جديدة تلبي احتياجات الملف الرياضي في مصر، وإعطاءه الأهمية المطلوبة التي تتماشى مع دوره الحيوي داخل المجتمعات
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