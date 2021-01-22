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أخبار البلد

الرئيس الإنسان .. السيسي يقبل رأس أم طالب خلال زيارته أكاديمية الشرطة

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:21 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
مواقف إنسانية عديدة يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوما بعد الآخر. فخلال زيارته فجر اليوم لأكاديمية الشرطة، التقي أولياء أمور طلاب الأكاديمية، وتحدث معهم وقام بتقبيل رأس أم أحد طلاب الاكاديمية.

واطلع الرئيس خلال الزيارة على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم، واطلع سيادته على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء آداء الطلبة للطابور الصباحي. 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الرئيس تفقد القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين على القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي. 

كما استعرض طابور خيالة الاكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادي للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين. 

وعقب ذلك شارك الرئيس أبناءه من طلبة الاكاديمية وجبة الإفطار واستمع إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث واطمئن على أحوالهم متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.
الرئيس الإنسان .. السيسي يقبل رأس أم طالب خلال زيارته أكاديمية الشرطة
الرئيس الإنسان .. السيسي يقبل رأس أم طالب خلال زيارته أكاديمية الشرطة
الرئيس الإنسان .. السيسي يقبل رأس أم طالب خلال زيارته أكاديمية الشرطة
الرئيس الإنسان .. السيسي يقبل رأس أم طالب خلال زيارته أكاديمية الشرطة
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