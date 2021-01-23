اليوم.."المهندسين" بالإسكندرية تنظم ندوة أونلاين حول "مكافحة العنف ضد المرأة"

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى واللجنة الإجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، ندوة بعنوان " مكافحة العنف ضد المرأة.. مكتسبات المرأة فى الدستور الجديد" وذلك اليوم السبت الساعة السادسة مساءً، ويحاضر فيها سلوى عبد القادر المحامية وعضو المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية.





وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أن الندوة ستبث اون لاين مباشره عبر الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات حفاظا على سلامة المهندسين.





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واضاف أن اللجنة الاجتماعية والثقافية حريصة على استمرار الفاعليات والندوات ولكن بتقنيه البث المباشر وذلك بعد تفاعل عدد كبير من المهندسين مع سلسلة الندوات السلوكية خلال الفترة الأخيرة ولاقت صدى كبير لدى المهندسين.



