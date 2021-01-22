تشوه في الأنف.. طليقة لاعب كرة قدم مشهور تعلن إصابتها بمرض خطير

نفت طليقة لاعب كرة قدم مشهور خضوعها لأي عملية تجميل بعدما لاحظ متابعون أنها تخفي وجهها في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مما دفعهم إلى الاشتباه في أن الأم الروسية لثلاثة أطفال عانت من عملية تجميل أنف فاشلة.





وقالت أليسا أرشافينا الزوجة السابقة لأ ندرى أرشافين، لاعب آرسنال الإنجليزى وزینت سانت بطرسبرج السابق، إنها تعاني من مرض خطير ونادر يسمى « نخر المناعة الذاتية» وبسببه خضعت بالفعل لعمليتين جراحيتين لإنقاذ حياتها.





ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أضافت أرشافينا صاحبة الـ 28 عامًا، والتي تزوجت أندري أرشافين بين عامي 2009 و 2013 لمتابعيها أن هذا المرض المناعي شوه وجهها الجميل لذا كانت تضطر إلى إخفاء أنفها في الصور.





وأوضحت أليسا، المعروفة أيضًا باسم أليس كوزمينا، وهي عارضة أزياء وصحفية سابقة أن كل شيء تطور فجأة في غضون أشهر، حيث وصلت إلى غرفة العمليات في الوقت المحدد، واضطررت إلى البقاء في المستشفى لمدة يومين وقاية من الإنتان.





وتابعت أليسا أرشافينا أنها أجرت عمليتين في رأسها على الجيب الوتدي، حيث فعل الأطباء كل ما في وسعهم، ولا تزال تخضع للاختبارات الطبية، و من جانبها، نقلت تقارير إعلامية روسية عن أطباء أن حالتها هي ورم حبيبي مع التهاب الأوعية، المعروف سابقًا باسم «ورم حبيبي فيجنر»، وهو مرض نادر من أمراض المناعة الذاتية.



