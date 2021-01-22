مساعد سابق لـ وزير الداخلية: زيارة الرئيس للأكاديمية تقدير لجهاز الشرطة.. فيديو

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ أكاديمية الشرطة، بمثابة تقدير لهذا الجهاز، بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة، وتعطي دافعا قويا للطلبة.





وأضاف فاروق المقرحي، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن الزيارة تعد تقديرا لأهمية الشرطة وتضحيات رجالها، لافتا إلى أن الرئيس السيسي ألقى عليهم كلمات تلخص إنجازات جهاز الشرطة.





وأكد أن هناك دعما وتواصلا مستمرا من الرئيس السيسي، لجهاز الشرطة، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة، التي ساعدت على تأدية المهام على أعلى مستوى.





وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناءه من طلبة أكاديمية الشرطة، وجبة الإفطار، وذلك خلال زيارة تفقدية لأكاديمية صباح اليوم الجمعة، اطلع خلالها، على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم، واطلع على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء أداء الطلاب للطابور الصباحي.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي استمع إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث واطمأن على أحوالهم متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.