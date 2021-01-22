ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ثأر الشهداء.. الجيش العراقي يطلق عملية لملاحقة فلول داعش

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:31 م
الجيش العراقي
الجيش العراقي
Advertisements
أحمد محرم
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا تنظيم داعش في بغداد والأنبار وكركوك.

تعهدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، باعتقال من ساعد الإرهابيين في الوصول إلى العاصمة بغداد، فيما وجهت نداءً الى المواطنين.

وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "فور حدوث التفجيرين الإرهابيين، كانت هناك سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها، كما يحدث في الكثير من بلدان العالم، حيث باشرت القوات الأمنية بأسلوب جديد لاسيما في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "ما حدث هو خرق أمني، ونحن نعمل للوصول الى أسباب هذا الخرق، وكيف حدث، ومن هي الجهات التي ساعدت هؤلاء الإرهابيين في الوصول الى هذا المكان".

وبين أن "الضغط الكبير الذي مارسته القوات الأمنية على الارهابيين كان له تأثير كبير، لاسيما في الايام القليلة الماضية، حيث تم قتل وإلقاء القبض على عدد كبير منهم، كما تم الحصول على معلومات مهمة بشأنهم"، مبينًا أن "هذا الضغط دفع هؤلاء الإرهابيين لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، لاسيما العملية الانتحارية في بغداد، لإيصال رسالة بأن العاصمة ليست آمنة".

وأكد الخفاجي أن "العاصمة بغداد آمنة، وقواتنا الأمنية وقدراتها وامكانياتها قادرة على التصدي وإيقاف أي هجوم"، لافتًا الى أنه "تم إتخاذ العديد من الإجراءات المهمة بعد الخرق الأمني الذي حدث".

وشدد على أنه "سيتم القبض على من ساعد هؤلاء الإرهابيين في الدخول الى العاصمة بغداد، وتقديمهم للعدالة"، داعيا "المواطنين الى الإبلاغ عن أي حالة مشبوهة قد يراها أمامه، حيث لا بد من أن يكون الحس الأمني للمواطن عاليًا، لكي لا نصبح أهدافًا سهلة للتنظيمات الإرهابية".

وختم المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، حديثه بالقول: إن "عصابات داعش لا تمتلك القدرة لمواجهة قواتنا الأمنية وما نقوم به من ضغط على هذه المجموعات الإرهابية يدفعها الى محاولة خرق الأمن، ولكننا الآن في مرحلة إنهاء وجود عصابات داعش من الوجود، ونحن مصممون على ذلك".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استعد لعقد اجتماع مع عصابات التنظيم.. العراق يعتقل رجل داعش المهم بمطار بغداد

العراق تعلن بشرى سارة بشأن عصابات داعش الإرهابية

خرق أمني.. العمليات المشتركة العراقية تتعهد باعتقال من ساعدوا منفذي تفجير بغداد

خرق لا نسمح بتكراره.. تفاصيل اجتماع الكاظمي مع قيادات الأمن العراقي

صحفي عراقي: داعش وراء تفجيري بغداد

ترشيحاتنا

الأحسن قدم استقالتك.. أسرارغضب النواب من وزيري الإعلام وقطاع الأعمال

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

"ناقص نبوس إيده" و"قاعد زعلان".. 4 كلمات محذوفة من مضبطة البرلمان

الصحة تكشف موعد بدء تطعيمات كورونا للفرق الطبية.. يتصدر نشرة صباح البلد

مونديال اليد.. موعد مباراة مصر ضد بيلاروسيا والقناة الناقلة

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان ياسمين صبري في عيد ميلادها

Advertisements

الأحسن قدم استقالتك.. أسرارغضب النواب من وزيري الإعلام وقطاع الأعمال

للموظفين.. قرض 2 مليون جنيه بسداد مريح.. الأوراق والشروط ولينك التقديم

أضروا بالمال العام بقيمة 1.9 مليون جنيه.. إحالة 3 مسئولين بالثروة السمكية للمحاكمة التأديبية

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

الضرائب: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لـ الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

كيلو الفراخ بـ 15 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد نقلها للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

العثور على جثة شابة خافت من الذهاب لطبيب الأسنان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا سيحدث للجسم إذا توقفت عن تناول السكر تمامًا

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها