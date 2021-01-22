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أخبار العالم

وفاة وزير شئون الرئاسة في جنوب أفريقيا متأثرا بـ كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:27 م
رئيس جنوب أفريقيا
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
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ا ش ا
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اليوم /الجمعة/ وفاة وزير شئون الرئاسة جاكسون ماثيمبو عن عمر يناهز 62 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونعى رئيس جنوب أفريقيا - في بيان متلفز - الوزير ماثيمبو الذي تربطه به علاقة صداقة سياسية. 

كما أعلن الاتحاد العام لعمال جنوب أفريقيا حالة الحداد على وفاة ماثيمبو المولود في الخامس من يونيو 1958 والذي انخرط في حركة الكفاح العمالي ضد حكم البيض والفصل العنصري في ثمانينيات القرن الماضي.

وقد سبق اتهام ماثيمبو من قبل السلطات في جنوب أفريقيا بالإرهاب والتخريب وحكم عليه بالسجن لمدة عامين في الفترة من 1986 وحتى عام 1988. 

ويعد ماثيمبو من المناضلين ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وعمل إلى جانب زعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا كناطق باسم حزب المؤتمر الوطني في الفترة من 1995 وحتى 1997 وكذلك شغل منصب المستشار السياسي للحزب في الفترة من 2009 وحتى 2014. 

وتشهد جنوب أفريقيا موجة شرسة من وباء كورونا الذي قالت منظمة الصحة العالمية إنه طور فيروسا جديدا هناك أشد فتكا بالمصابين، وبحسب بيانات حكومة جنوب أفريقيا بلغ إجمالى إصابات كورونا مليونا و369 ألفا و426 إصابة نتج عنها 38 ألفا و854 حالة وفاة حتى العشرين من شهر يناير الجاري.
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