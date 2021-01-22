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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. هاني حتحوت يفتح النار على أحمد مجاهد.. ونجم ليفربول يوجه رسالة ليورجن كلوب

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:42 م
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


علق الاعلامي هاني حتحوت على تصريحات احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة المصري بعد تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي. 


وكتب هاني حتحوت عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا '‏إصلاح خطأ بخطأ.. 
- لا يوجد ما يسمى إنذارًا اعتباريًا.
- لجنة الانضباط معمولة لمثل هذه الحالات.
- اللوائح معمولة لتطبق على الجميع، ودون عاطفة
-لكل بطولة لوائحها غير المرتبطة بلوائح الأخرى، فليس ذنب بيراميدز ولا سموحة ولا طلائع الجيش في الدوري أن الأهلي يلاقي الدحيل بالمونديال". 





شاركت الاعلامية بسمة وهبة جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهى تقوم بجلسات علاج طبيعي للفم.

وعلقت بسمة وهبة قائلة "عمركم شوفتوا علاج طبيعي ف الفم انا ابتلاءاتي اصبحت كوميديه شد عضلي ف الأحبال الصوتيه والفك انشالله يخفوا ع موعد التصوير لاني محتاجه فكي واحبالي ولساني بكل قوه اصل البرنامج محتاج شده شويه والشده ع الله ادعولي".







علق جيمس ملينر لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على خسارة فريقة امس امام فريق بيرنلي في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. 

ونشر جيمس ميلنر عبر حسابه بإنستجرام صورة ليورجن كلوب مدرب الفريق ووجه له رساله قائلا "لن تمشي وحيدا ابدا اكثر أهمية من اي وقت مضى الان،. لا خير يأتي من الشعور بالاس على أنفسنا، الأعذار لن تفيد علينا كلنا ان نقاتل طريقا للعودة، نحن في أقوى حالتنا عندما نكون قوة واحده.. اللاعبين و الداعمين معا" 






أحيا الفنان محمد أسامة الشهير ب " أوس أوس" الذكرى السنويه الثالثة  لوفاة والده. 


ونشر  أوس أوس مجموعة من الصور القديمة له مع والده وعلق عليها قائلا "الذكرى السنويه الثالثه لوفاه ابويا..ربنا يرحمك ياغالى وينور قبرك ويجمعنى بيك على خير..واحشتنى اوى.. اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا"..

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