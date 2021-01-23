ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: المستشفيات ليست بحاجة إلى سيستم إلكتروني يحذر من نقص الأكسجين

السبت 23/يناير/2021 - 07:02 ص
مستشفى
مستشفى
Advertisements
القسم السياسي
أكدت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، علي وجود قياس دوري لنسبة الأكسجين بالمستشفيات، موضجة أن عند إنخفاض نسبة الأكسجين إلي حد معين او يقترب مثلا لـ معدل 20%، ينطلق إنذار يحذر من نقص معدله وتؤخذ إجراءات سريعة لملئه مرة أخرى.

وأوضحت الألفي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يوجد مستشفيات يكون نقل الأكسجين فيها اتوماتيكي بين الإسطونات وبعضها، لافتة إلى أن المستشفيات ليست في حاجة لسيستم إللكتروني يحذر من نقص معدل الإكسجين، بل تحتاج إلي إدارة حكيمة ومتميزة في هذا المجال، تلزم العاملين داخل القطاع بمتابعة أعمالهم على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، قال إن هناك غرفة عمليات لمتابعة الاكسجين بالمستشفيات، موضحًا أن هناك سيستم إلكتروني يوضح المستشفيات التى  بها عجز.

وأضاف مستشار وزير الصحة خلال حواره ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة " دي إم سي" أن السيستم يكون به ثلاث ألون أحمر وأصفر وأخضر، فاللون الأحمر يؤكد أن هناك أكسجين يكفي لـ 12 ساعة، والأصفر يكفي لـ 24 ساعة والأخضر يكفي لـ 48 ساعة.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مصرع طفلة داخل أسانسير في أسيوط

تجمعها قرابة بـ حسن شحاتة.. كيف أثارت ديانة الفنانة عايدة رياض الجدل

المغرب يبدأ حملة تلقيح ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل

لو هتشتغل في أوبر.. شروط القانون لاستخراج كارت التشغيل

أحمد سامي: صلاح محسن كان رغبتي الأولى وريان فضل سيراميكا بسبب الفلوس

أحمد شوبير يكشف حقيقة الرجوع عن قرار تخفيف عقوبة الشناوي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظروف غامضة.. وفاة عريس داخل الحمام قبل زفافه بلحظات | صور

بسبب الميمز.. سيناتور أمريكي يتحول إلى مطلب جماهيري على سويت شيرت

شاهد رد فعل بطريق مهدد بالانقراض عند رؤية فقاعات الصابون