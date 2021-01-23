برلمانية: المستشفيات ليست بحاجة إلى سيستم إلكتروني يحذر من نقص الأكسجين

أكدت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، علي وجود قياس دوري لنسبة الأكسجين بالمستشفيات، موضجة أن عند إنخفاض نسبة الأكسجين إلي حد معين او يقترب مثلا لـ معدل 20%، ينطلق إنذار يحذر من نقص معدله وتؤخذ إجراءات سريعة لملئه مرة أخرى.





وأوضحت الألفي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يوجد مستشفيات يكون نقل الأكسجين فيها اتوماتيكي بين الإسطونات وبعضها، لافتة إلى أن المستشفيات ليست في حاجة لسيستم إللكتروني يحذر من نقص معدل الإكسجين، بل تحتاج إلي إدارة حكيمة ومتميزة في هذا المجال، تلزم العاملين داخل القطاع بمتابعة أعمالهم على أكمل وجه.





جدير بالذكر أن أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، قال إن هناك غرفة عمليات لمتابعة الاكسجين بالمستشفيات، موضحًا أن هناك سيستم إلكتروني يوضح المستشفيات التى بها عجز.



